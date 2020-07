Os novos capítulos da disputa entre AES e Eneva por companhia elétrica

A disputa pela companhia do setor de energia AES Tietê, que possui nove usinas hidrelétricas no interior de São Paulo, ainda não acabou. Em março a gigante americana foi pega de surpresa quando a brasileira Eneva fez uma oferta hostil pelo controle da companhia, operação estimada em mais de 6 bilhões de reais. A proposta foi rejeitada no mês seguinte pelo conselho de administração da AES.

Agora, a AES reconvocou seu time de advogados, se preparando para uma longa batalha jurídica caso a Eneva prossiga com seu interesse na geradora de energia paulista. Ao longo da última semana, a notícia sobre uma nova proposta da Eneva ganhou força após a sinalização que teria sido feita pelo BNDES em vender sua participação na AES Tietê.