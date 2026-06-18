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Economia

Os movimentos globais que podem prejudicar a economia brasileira

Decisão do Fed e valorização da IA estão no radar

Por Veruska Costa Donato 18 jun 2026, 13h05
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A decisão do Federal Reserve (Fed) de manter os juros americanos entre 3,5% e 3,75% ao ano trouxe um recado que os mercados não queriam ouvir: a inflação nos Estados Unidos ainda preocupa e novos aumentos de juros não estão totalmente descartados. O resultado foi imediato.

O dólar ganhou força globalmente, investidores buscaram proteção nos títulos americanos e países emergentes, como o Brasil, voltaram a enfrentar um ambiente mais desafiador.

O fator dólar

Para Daniel Teles, em entrevista à Veruska Donato no Mercado, o fortalecimento da moeda americana ocorre justamente em um momento delicado para a economia brasileira. O dólar voltou para a região de R$ 5,15 depois de ter se aproximado de R$ 4,90, movimento que ele classifica como um “timing muito ruim”.

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A valorização da moeda americana encarece importações, pressiona custos de produção e acaba chegando aos preços pagos pelo consumidor, alimentando as preocupações com a inflação.

Petróleo acumula alta de mais de 30% no ano

O cenário fica ainda mais complexo por causa do petróleo. Embora o memorando assinado entre Estados Unidos e Irã tenha reduzido parte das tensões geopolíticas, o mercado continua cauteloso. Segundo Teles, o petróleo Brent ainda acumula valorização próxima de 30% em relação aos níveis observados antes do conflito.

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Como combustível influencia transporte, logística e produção industrial, essa alta acaba se espalhando por diversos setores da economia mundial.

Ambiente incerto

Na avaliação da professora Carla Beni, a cautela demonstrada pelo Fed faz sentido diante do ambiente de incerteza. Ela lembra que o banco central americano tem a missão de equilibrar inflação e emprego, o que exige prudência em momentos de instabilidade geopolítica.

Mesmo com o avanço das negociações no Oriente Médio, a ameaça de novas tensões continua presente e ajuda a explicar a postura conservadora da autoridade monetária.

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Inteligência artificial e não commodities

Ao mesmo tempo, uma transformação estrutural vem redirecionando os fluxos globais de investimento. Teles destaca que as empresas ligadas à inteligência artificial e à tecnologia continuam apresentando resultados robustos, atraindo cada vez mais recursos internacionais.

A busca por essas companhias tem beneficiado principalmente o mercado americano e países com forte presença tecnológica, como a Coreia do Sul, que viu seu mercado acionário ganhar relevância nos últimos meses.

Comportamento dos investidores

Nesse ambiente, o Brasil enfrenta uma dificuldade adicional. A bolsa brasileira é fortemente concentrada em empresas de commodities, justamente quando o interesse dos investidores está voltado para tecnologia.

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Com isso, parte dos recursos que poderiam chegar aos mercados emergentes acaba migrando para ações de inteligência artificial ou para os títulos do Tesouro americano, considerados mais seguros diante das incertezas globais.

Desafio ao governo

A combinação entre dólar fortalecido, petróleo mais caro e fuga de capital para os Estados Unidos preocupa porque cria um desafio duplo para o governo brasileiro. De um lado, aumenta a pressão sobre a inflação, exigindo cautela na condução da política monetária. E dólar alto é algo que sempre acende o alerta no Palácio do Planalto.

De outro, reduz a entrada de recursos estrangeiros e dificulta a valorização dos ativos locais. Para os próximos meses, o comportamento do dólar, da energia e dos juros americanos continuará sendo um dos principais termômetros para a economia brasileira.

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