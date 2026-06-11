Os motivos que fazem o Ibovespa subir 1,7% e o dólar cair para 5 reais

Os mercados operaram com atenção ao ambiente geopolítico internacional nesta quinta-feira, 11. Em um movimento de vai-e-vem, a guerra no Oriente Médio continua sendo o principal catalisador para os índices de moedas e ações. Nesta tarde, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter cancelado os ataques contra território iraniano e sugeriu que um acordo estaria próximo.

O republicano afirmou em seu perfil da Truth Social, sua própria rede social, que “as discussões e os pontos finais foram, tanto em conceito quanto em grandes detalhes, aprovados por todas as partes envolvidas”. Como resposta, o Ibovespa, principal índice da B3, avançou 1,71% e atingiu os 171,4 mil pontos no pregão de hoje.

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O alívio no conflito entre EUA e Irã também foi responsável pela valorização dos ativos brasileiros e a consequente queda do dólar, que caiu mais de 1% e voltou aos 5,09 reais. “É claro que tudo ainda é muito incerto, então é difícil entender se esse comportamento continuará ou não. Mas é uma reação imediata”, afirma Cristiane Quartaroli, economista-chefe do Ouribank.

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No Brasil, a agenda contou com a divulgação da Pesquisa Mensal de Serviços, que tem menos impacto para os ativos por ser um dado defasado, segundo especialistas. Em abril, o setor teve crescimento de 1,2%, recuperando integralmente a perda de 1,1% observada no mês anterior.

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Somado a tudo isso, os índices de moedas e ações entram em um período de cautela antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Quartaroli comenta que os economistas estão divididos quanto aos próximos passos da autoridade monetária. “Uma parcela do mercado acredita que possa haver redução da Selic mesmo que em passos lentos, de 0,25 p.p., mas tem outra parcela que acredita que, por conta do efeito inflacionário mundial provocado pela guerra [do Oriente Médio], o BC poderia pausar a queda do juros.”

Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado:

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