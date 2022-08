Os ‘memes’ voltam a invadir Wall Street e mexem com mercado de ações

O investidor Ryan Cohen, presidente da GameStop, se desfez de sua participação na Bed Bath & Beyond Inc., embolsando um lucro de 68,1 milhões com a venda das ações, segundo reportagem da Bloomberg. A varejista de produtos domésticos enfrenta dificuldades financeiras e muitos investidores estão lucrando com isso. Ao que tudo indica, a empresa foi alvo do movimento “meme” – uma forte ação compradora fez as ações valorizarem 300% no mês, antes de cair drasticamente na quinta-feira, 19.

Nas últimas três semanas, foi registrado um enorme fluxo de dinheiro na varejista, com investidores comprando 229,1 milhões de ações, segundo dados da Vanda Research. Nesse momento de alto fluxo com as ações valorizando, o investidor Ryan Cohen aproveitou para se desfazer dos ativos. Ele vendeu entre terça e quarta-feira toda a sua posição na Bed Bath & Beyond Inc., a uma faixa de preços entre 18,68 e 29,22 dólares por ação. Cohen comprou mais de 7 milhões de ações na Bed Bath & Beyond no início, por uma média aproximada de 15,34 dólares por ação. Com a venda, Cohen obteve um lucro de 56% sob o investimento que manteve na varejista por cerca de setes meses. A empresa que Cohen preside, aliás, viveu o movimento de meme em 2021, com a compra em massa das ações da loja de videogames.

Após a venda de sua participação vir a público na quinta-feira, 19, as ações caíram 20% no fim do pregão e caíram 44% no pré-mercado desta sexta-feira. No fechamento de quinta-feira, o valor de mercado da varejista era de 1,5 bilhão de dólares. Com lucro encolhido e pouco dinheiro em caixa, a Bed Bath & Beyond Inc. contratou um escritório de advocacia especializado em reestruturação e falência para ajudar a varejista obre opções para levantar dinheiro e refinanciar dívidas.