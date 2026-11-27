A disputa bilionária entre a dinamarquesa Maersk e a filipina ICTSI pelo mercado de contêineres de Suape, em Pernambuco, ganhou um ingrediente que merece atenção. Em artigo publicado na CNN Brasil na semana passada, o ex-secretário nacional de Portos Mário Povia saiu em defesa da regularidade do terminal privado da Maersk e atribuiu a resistência à entrada de novos operadores portuários aos interesses das empresas já estabelecidas no setor.

O artigo deixou de mencionar, porém, duas circunstâncias relevantes para a compreensão dos argumentos de seu autor. Em dezembro de 2022, quando integrava o governo de Jair Bolsonaro, foi o próprio Povia quem assinou a declaração de compatibilidade da ampliação do terminal e da inclusão da movimentação de contêineres com as políticas públicas do setor portuário nacional, conforme documento obtido pelo Radar Econômico.

Hoje, Povia preside o Instituto Brasileiro de Infraestrutura (IBI), que tem entre os integrantes de seu conselho de administração um representante da APM Terminals, subsidiária da Maersk responsável pela operação do terminal pernambucano. As duas empresas também figuram como apoiadoras do observatório de infraestrutura de transportes do instituto, conforme imagem da página encaminhada ao Radar.

Continua após a publicidade

A regularidade dos atos administrativos que permitiram a ampliação do empreendimento é objeto de apuração no Tribunal de Contas da União (TCU). A ICTSI, por sua vez, sustenta que a transferência de cargas para o terminal privado ameaça a viabilidade econômica de sua operação no porto público. A APM defende a legalidade do empreendimento e argumenta que a concorrência estimula os investimentos no setor.

Continua após a publicidade

A defesa da segurança jurídica, tema central do artigo de Povia, bem poderia vir acompanhada de uma dose adicional de transparência sobre os interesses envolvidos na discussão.