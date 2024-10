Os indicadores que ajudam a prever o futuro dos juros no Brasil e nos EUA

O mercado financeiro será cercado por informações que circundam o futuro da política monetária de Estados Unidos, Zona do Euro e Brasil. Em nenhum dos casos são os dados mais importantes para as decisões dos bancos centrais, mas eles ajudam a formar o quebra-cabeças dos juros.

Nos EUA, será divulgado o CPI, a inflação oficial do país. A expectativa colhida pelo The Wall Street Journal aponta para uma alta anual de 2,3%, abaixo dos 2,5% registrados nos doze meses até agosto e rumo à meta de 2% fixada pelo Fed.

Acontece que o CPI não é a inflação usada pelo Fed para decidir os juros americanos, e sim o PCE. O CPI, porém, é divulgado antes e acaba sendo uma prévia da tendência do índice.

Na Zona do Euro, o dia será de divulgação da ata da última reunião do Banco Central Europeu, isso após vários dirigentes terem indicado, em falas públicas, que o próximo encontro será de novo corte de juros por lá. A ata da reunião passada ajuda a entender o que estava no radar dos diretores do BCE.

No Brasil, o indicador de destaque é o de vendas no varejo, que o IBGE divulga logo mais às 9h. O instituto confirmou a aceleração da inflação em setembro, ainda que abaixo das projeções do mercado financeiro. Agora, investidores querem medir quão robusto segue o consumo no país, o que pode fazer pressão adicional sobre a inflação e, portanto, forçar uma nova alta da Selic.

Os futuros das bolsas americanas amanhecem em queda, mesmo sinal dos principais índices europeus. O petróleo avança sob receio de interrupção de oferta nos EUA após a devastação causada pelo furacão Milton.

O EWZ, ETF que indica a tendência para a bolsa brasileira em Nova York, registra recuperação nesta manhã e avança 0,21%. Trata-se de uma correção após o tombo da véspera, que fez o Ibovespa fechar abaixo dos 130 mil pontos pela primeira vez desde o começo de agosto.

Agenda do dia

9h: IBGE anuncia vendas do varejo de agosto

9h30: EUA divulgam índice de Preços ao Consumidor (CPI) de setembro

9h30: EUA publicam pedidos de auxílio-desemprego da semana até 5/10

9h30: Picchetti e Guillen participam de reunião trimestral com economistas

10h15: Lisa Cook (Fed) discursa em evento

12h: John Williams (Fed/NY) discursa em evento

15h: Galípolo reúne-se com representantes da Fazenda, Febraban e Abecip

16h: Argentina anuncia CPI de setembro

19h30: Haddad participa do Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguro

