Os impressionantes números do mercado, segundo o presidente da CVM

Os sucessivos recordes recentes do Ibovespa, principal índice da bolsa, não são os únicos motivos de otimismo entre os investidores. Nos últimos anos, o mercado brasileiro de capitais cresceu e se tornou mais complexo, segundo João Pedro Nascimento, presidente da Comissão de Valores Mobiliários. Veja alguns números que ele apresentou em um evento do BTG Pactual, no fim de agosto

O mercado regulado deve chegar a 56 trilhões de reais neste ano, ante 50 trilhões em 2023*

A indústria de fundos de investimentos se aproxima dos 9 trilhões de reais, distribuídos entre mais de 31 000 fundos

Há 697 companhias abertas com registro ativo. Deste total, 482 estão aptas a emitir ações, mas apenas 415 empresas estão listadas na bolsa. “Isso mostra a demanda represada por IPOs (ofertas de ações)”, diz Nascimento

Continua após a publicidade

Atualmente, 5,5 milhões de pessoas físicas investem de alguma forma, mas, para o presidente da CVM, é possível chegar aos 10 milhões

*O mercado regulado envolve todos os ativos supervisionados por CVM, Banco Central e CMN, como ações e títulos públicos e privados