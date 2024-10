Os impactos da guerra no Oriente Médio na economia brasileira

O Oriente Médio, historicamente um palco de grandes tensões geopolíticas, voltou a protagonizar um acirramento que promete reverberar em todo o mundo. O recente ataque do Irã a Israel, pouco mais de um ano após os atentados do grupo terrorista Hamas, reacendeu os temores de uma guerra em larga escala. O Hezbollah, outro grupo extremista apoiado financeiramente pelo Irã e aliado do Hamas, também entrou no conflito, elevando as preocupações sobre a estabilidade da região. Dado o papel do Irã como um dos maiores produtores mundiais de petróleo, os impactos econômicos globais não tardaram a se manifestar.

O mercado de petróleo, sensível a qualquer perturbação no Oriente Médio, reagiu de forma imediata. No dia 1º de outubro, a cotação do barril saltou 5%, refletindo a incerteza em relação à oferta global. Embora o preço tenha recuado ligeiramente nesta quarta-feira, flertando próximo de 2%, a volatilidade mostra o nervosismo do mercado. O petróleo, sendo uma commodity global, é altamente suscetível a crises geopolíticas, e a ameaça de uma redução na oferta, especialmente de uma região tão estratégica, tende a inflacionar os preços.

Para o Brasil, oitavo maior produtor mundial de petróleo, com 3,4 milhões de barris por dia, os efeitos podem ser duplos. Como grande exportador, o país se beneficia de uma alta nos preços internacionais, o que pode aumentar as receitas de exportação e de royalties sobre a produção de petróleo. Contudo, o impacto negativo dessa alta é sentido diretamente pelo consumidor”, diz Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura.

Segundo cálculos do FGV/Ibre, o preço da gasolina compromete cerca de 7% do orçamento familiar e possuem um efeito direto sobre o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Isso porque a a cada 1% de aumento nos preços da gasolina, o IPCA sobe 0,07%. Com a inflação já pressionada por fatores internos, o novo conflito no Oriente Médio coloca em risco o controle inflacionário, que vinha se estabilizando.

Além do impacto no consumo doméstico, a situação pode agravar os custos de produção e logística no Brasil, afetando diversos setores que dependem de combustíveis fósseis. A alta no preço se traduz em custos mais elevados para indústrias e transporte, criando um efeito em cascata sobre os preços de bens e serviços. A política monetária, por sua vez, tem pouco alcance para conter esses aumentos, já que a inflação impulsionada pelo petróleo está fora do controle do Banco Central.

Pires pontua que, em meio a este conflito, o preço do petróleo tende a subir, mas não se espera uma explosão nos valores a menos que o Irã feche o Estreito de Ormuz, por onde circula um terço do petróleo comercializado globalmente.

No Brasil, mesmo com o fim da política de paridade de preços internacionais (PPI) da Petrobras, seria difícil, segundo Helena Veronese, economista-chefe da B.Side Investimentos, conter os reajustes de combustíveis por muito tempo. o preço internacional do petróleo ainda influencia a fórmula usada para definir o valor da gasolina por aqui. Embora não seja mais uma paridade direta, a cotação global continua a impactar o preço dos combustíveis no Brasil. “O governo até poderia tentar segurar os preços caso a oscilação no valor do petróleo fosse temporária ou pequena, mas se houvesse uma guerra prolongada ou o fechamento do Estreito de Hormuz, manter esses preços controlados se tornaria inviável, a não ser que se subsidiasse a Petrobras – o que não parece uma opção viável devido à situação fiscal do país”, avalia.

O Brasil já experimentou os efeitos desastrosos de tentar controlar artificialmente os preços dos combustíveis, como aconteceu em 2015, durante o governo de Dilma Rousseff, com consequências devastadoras tanto para a Petrobras quanto para a economia nacional.

Além dos danos que a escalada do conflito no Oriente Médio pode trazer à inflação, projetada pelo Boletim Focus para 4,37% ao final do ano, já bem próxima ao teto da meta de 4,5%, há também o risco de impacto sobre o câmbio. O real vinha se beneficiando de uma série de fatores favoráveis, como a valorização das commodities e a expectativa de afrouxamento monetário nos Estados Unidos, que tradicionalmente tende a enfraquecer o dólar. Com o petróleo em alta, o Brasil, sendo um importante exportador da commodity, teria uma janela de oportunidade para ver sua moeda ganhar força.

No entanto, a intensificação do conflito gera um aumento na aversão ao risco global, um fenômeno comum em tempos de incerteza geopolítica. O aumento do preço do petróleo, embora possa inicialmente beneficiar a balança comercial brasileira, também eleva as preocupações com o impacto inflacionário. A alta da commodity afeta diretamente os preços domésticos de combustíveis e energia, pressionando o índice de preços ao consumidor. Isso, por sua vez, alimenta o receio de que o ciclo de cortes na taxa Selic possa ser interrompido, o que adiciona volatilidade ao mercado.

A aversão ao risco também enfraquece a atratividade das moedas de países emergentes, como o real, e intensifica o fluxo de capitais para ativos considerados mais seguros, como o dólar. Mesmo com a perspectiva de uma redução nas taxas de juros norte-americanas, o dólar tende a ser visto como um porto seguro em tempos de instabilidade global, o que pode mitigar os efeitos positivos que a valorização do petróleo traria ao Brasil. “Em tempos de guerra, a ocorrência imediata dos investidores é buscar ativos de “porto seguro”, como ouro e moedas fortes, principalmente o dólar. Isso tende a desvalorizar as moedas de países emergentes, como o real, o que traria ainda mais pressão inflacionária para o Brasil, avalia Veronese.

Esse movimento já foi observado anteriormente em crises geopolíticas, quando os investidores, diante da incerteza, buscam ativos menos voláteis. A guerra na Ucrânia, por exemplo, gerou uma fuga de capital dos mercados emergentes para o dólar, elevando o valor da moeda norte-americana em relação a outras divisas, mesmo com os fundamentos econômicos globais indicando um cenário mais favorável às commodities.

Caso o conflito se prolongue e os preços do petróleo se mantenham elevados, o Banco Central poderá se ver obrigado a reavaliar sua estratégia de política monetária, o que adicionaria um novo fator de incerteza à economia.