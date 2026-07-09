Os grandes números de Bonnie Tyler: 100 milhões de discos, 1 bilhão de plays e fortuna milionária

Bonnie Tyler, que morreu aos 75 anos, nesta quinta-feira, 9, construiu uma carreira de mais de cinco décadas marcada por números que atravessaram a era dos discos e chegaram ao streaming. A cantora galesa vendeu cerca de 100 milhões de discos em todo o mundo e deixou uma fortuna estimada em até 40 milhões de dólares, o equivalente a mais de 200 milhões de reais.

O maior fenômeno comercial da artista foi “Total Eclipse of the Heart”. Lançada em 1983, a música vendeu mais de 6 milhões de cópias e chegou ao primeiro lugar das paradas nos Estados Unidos e no Reino Unido. O sucesso também rendeu a Tyler indicações ao Grammy.

Mais de quatro décadas depois, a canção voltou a atingir uma marca bilionária. Em janeiro deste ano, “Total Eclipse of the Heart” ultrapassou 1 bilhão de reproduções no Spotify e entrou para o Billions Club, grupo de músicas que alcançaram o patamar na plataforma.

O sucesso da cantora no streaming, porém, vai além de uma única música. Antes de sua morte, Bonnie Tyler reunia cerca de 17,5 milhões de ouvintes mensais e 2,6 milhões de seguidores no Spotify.

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Nos últimos dois anos, o catálogo da artista gerou 2,7 milhões de dólares em pagamentos a detentores de direitos autorais, segundo dados do Spotify divulgados no início deste ano.

A fortuna de Bonnie Tyler era estimada em 40 milhões de dólares pelo site especializado Celebrity Net Worth. O patrimônio foi construído com vendas de discos, turnês e a exploração comercial de um catálogo que continuou a gerar receitas décadas depois de seus maiores sucessos.

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Outro hit de sua carreira, “It’s a Heartache”, também vendeu mais de 6 milhões de cópias. Lançada em 1977, a música chegou ao terceiro lugar da Billboard Hot 100 e ajudou a transformar a cantora, nascida Gaynor Hopkins, em uma estrela internacional.

A carreira ganhou uma nova dimensão nos anos 1980. Além de “Total Eclipse of the Heart”, Bonnie Tyler gravou “Holding Out for a Hero”, lançada na trilha sonora do filme “Footloose” e transformada em outro de seus maiores sucessos.

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A cantora também recebeu três indicações ao Grammy, representou o Reino Unido no Eurovision em 2013 e foi condecorada como membro da Ordem do Império Britânico por seus serviços à música.