ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Os grandes números de Bonnie Tyler: 100 milhões de discos, 1 bilhão de plays e fortuna milionária

Cantora de “Total Eclipse of the Heart” morreu aos 75 anos após uma carreira de cinco décadas

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 09h53
Cantora Bonnie Tyler, loira de cabelos volumosos, usando blazer preto, camisa branca listrada e gravata preta, olhando para a câmera com expressão séria
Bonnie Tyler em 1985 (Michael Ochs/Getty Images)
Continua após publicidade
Os grandes números de Bonnie Tyler: 100 milhões de discos, 1 bilhão de plays e fortuna milionária Priorizar nos meus resultados Google

Bonnie Tyler, que morreu aos 75 anos, nesta quinta-feira, 9, construiu uma carreira de mais de cinco décadas marcada por números que atravessaram a era dos discos e chegaram ao streaming. A cantora galesa vendeu cerca de 100 milhões de discos em todo o mundo e deixou uma fortuna estimada em até 40 milhões de dólares, o equivalente a mais de 200 milhões de reais.

O maior fenômeno comercial da artista foi “Total Eclipse of the Heart”. Lançada em 1983, a música vendeu mais de 6 milhões de cópias e chegou ao primeiro lugar das paradas nos Estados Unidos e no Reino Unido. O sucesso também rendeu a Tyler indicações ao Grammy.

Mais de quatro décadas depois, a canção voltou a atingir uma marca bilionária. Em janeiro deste ano, “Total Eclipse of the Heart” ultrapassou 1 bilhão de reproduções no Spotify e entrou para o Billions Club, grupo de músicas que alcançaram o patamar na plataforma.

O sucesso da cantora no streaming, porém, vai além de uma única música. Antes de sua morte, Bonnie Tyler reunia cerca de 17,5 milhões de ouvintes mensais e 2,6 milhões de seguidores no Spotify.

Siga
Continua após a publicidade

Nos últimos dois anos, o catálogo da artista gerou 2,7 milhões de dólares em pagamentos a detentores de direitos autorais, segundo dados do Spotify divulgados no início deste ano.

A fortuna de Bonnie Tyler era estimada em 40 milhões de dólares pelo site especializado Celebrity Net Worth. O patrimônio foi construído com vendas de discos, turnês e a exploração comercial de um catálogo que continuou a gerar receitas décadas depois de seus maiores sucessos.

Continua após a publicidade

Outro hit de sua carreira, “It’s a Heartache”, também vendeu mais de 6 milhões de cópias. Lançada em 1977, a música chegou ao terceiro lugar da Billboard Hot 100 e ajudou a transformar a cantora, nascida Gaynor Hopkins, em uma estrela internacional.

A carreira ganhou uma nova dimensão nos anos 1980. Além de “Total Eclipse of the Heart”, Bonnie Tyler gravou “Holding Out for a Hero”, lançada na trilha sonora do filme “Footloose” e transformada em outro de seus maiores sucessos.

Continua após a publicidade

A cantora também recebeu três indicações ao Grammy, representou o Reino Unido no Eurovision em 2013 e foi condecorada como membro da Ordem do Império Britânico por seus serviços à música.

Publicidade
TAGS:
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).