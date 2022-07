Os gastos milionários de Apple e TikTok com lobby político nos EUA Juntas, as duas empresas já gastaram mais de US$ 7 milhões; os gastos elevados têm como meta deter ou mitigar a regulação das empresas Por Renan Monteiro Atualizado em 22 jul 2022, 09h17 - Publicado em 22 jul 2022, 08h55

O primeiro semestre de 2022 termina com gastos milionários na busca acelerada por influência política contra legislações antitruste e contra a forte regulação das Big Techs nos Estados Unidos. Juntas, Apple e TikTok gastaram com lobby o porte de 7,47 milhões de dólares no intervalo de janeiro a junho deste ano, um aumento de 47,4% para a gigante do iPhone, em relação ao mesmo período do ano passado, e um aumento de 20,86% para a rede dos vídeos virais. Os dados são disponibilizados pelo congresso americano, nos relatórios trimestrais de lobby.

Os gastos elevados têm como meta deter ou mitigar a regulação das empresas de tecnologia, cada vez mais em pauta no legislativo americano. O expoente regulatório, atualmente, é a legislação bipartidária nomeada de American Innovation and Choice Online Act, em tramitação no Senado dos EUA. A senadora democrata Amy Klobuchar e o senador republicado Chuck Grassley lideram a articulação para a aprovação da medida, e a expectativa é de uma mudança radical nas regras de ranqueamento em plataformas de pesquisa e marketplaces. Com a justificativa de beneficiar pequenos negócios e competidores, as grandes plataformas poderão ser proibidas de colocar em destaque seus próprios produtos e serviços nos resultados de busca. Em síntese, fratura o poder de mercado das grandes companhias.

Tim Cook, CEO da Apple, vem atuando diretamente contra a legislação, tratando com senadores progressistas como John Ossoff (Georgia) e ultra-conservadores como Ted Cruz (Texas). Ao reconfigurar as regras de ranqueamento de grandes plataformas (como a loja da Apple), a legislação pode, por exemplo, permitir a instalação de aplicativos prejudiciais aos usuários do Iphone, segundo o executivo número 1 da Apple.

No caso do TikTok, a pressão é assiduamente maior, desde os anos de Donald Trump. A empresa, da controladora chinesa ByteDance, vem sendo acusada recorrentemente de colaborar com o Partido Comunista Chinês (PPC) na transferência de dados de usuários. Em negativa sobre tal movimento, o CEO da empresa, Shou Chew, precisou responder a uma série de questionamentos de senadores republicanos.

O dinheiro gasto em lobby este ano está abaixo, todavia, do valor que vem sendo gasto com propagandas conta as legislações regulatórias das empresas. No intervalo de apenas uma semana, a Associação do Setor de Comunicações e Computação (uma das representes das Bigs Techs), gastou 22 milhões de dólares em anúncios contra a legislação bipartidária mencionada no início da matéria.