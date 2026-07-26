Os funcionários de Donald Trump que tiveram os vistos negados pelo governo Lula

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) negou vistos de entrada a dois altos funcionários do Departamento de Estado americano, chefiado pelo republicano Marco Rubio, nesta última sexta-feira, 24. A informação foi publicada pelo Washington Post e confirmada por VEJA nesta domingo, 26.

Os vistos foram negados para Riley M. Barnes e Samuel D. Samson, ambos viriam com a justificativa oficial de discutir liberdade de expressão no contexto das eleições. Riley M. Barnes é subsecretário para Democracia, Direitos Humanos e Trabalho (DRL) do departamento de estado americano.

Barnes também integra desde abril a função de Coordenador Especial dos EUA para Assuntos Tibetanos. O mesmo atua como embaixador itinerante para a liberdade religiosa internacional. Na vida acadêmica, Barnes possui bacharel em Ciência Política e é mestre em Relações Internacionais e Serviço Público.

Já Samuel Samson, subsecretário adjunto do departamento de estado, tem a função de defender os direitos naturais americanos, além de preservar o desenvolvimento de políticas que preservem o interesse e o patrimônio civilizatório dos Estados Unidos e do ocidente.

Continua após a publicidade

Além de suas funções no departamento, Samson coordena iniciativas de alcance regional e projetos estratégicos voltados à implementação da agenda America First (“América em Primeiro Lugar”), principal diretriz da política externa do presidente Donald Trump.

Nomeado em maio para o Escritório de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho (DRL), ele já havia ocupado o cargo de conselheiro sênior da divisão. Natural do Texas, Samson tem formação voltada à teoria do direito natural.

Continua após a publicidade

Em viagens recentes à África e à Europa, o oficial dos Estados Unidos buscou ampliar a agenda de política externa do presidente Donald Trump, além de reforçar o relacionamento com movimentos e lideranças de direita

Procurado por VEJA, o Itamaraty confirmou que negou os vistos. No entanto, o ministério não divulgou nenhum posicionamento.