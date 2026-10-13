Os fatores que podem levar o dólar a R$ 4,50 após a eleição, segundo o Goldman Sachs

O Goldman Sachs prevê que o dólar pode cair para a faixa entre 4,50 e 4,80 reais caso o vencedor das eleições adote medidas favoráveis ao mercado e demonstre disposição para uma política fiscal mais rigorosa, segundo relatório enviado à imprensa pelos analistas do banco.

Os analistas avaliam que o senador Flávio Bolsonaro superou as expectativas e agora é amplamente apontado como favorito para vencer o segundo turno, marcado para 25 de outubro. Pesquisas realizadas após o primeiro turno reforçam essa tendência.

O banco destaca que candidatos conservadores e de centro-direita tiveram desempenho significativamente superior ao esperado nas disputas para o Congresso e os governos estaduais. Para o Goldman Sachs, o resultado indica condições favoráveis de governabilidade caso Flávio Bolsonaro se torne presidente, especialmente em comparação com o Congresso mais dividido durante o governo de Jair Bolsonaro.

“Acreditamos que a forte reação do mercado de câmbio após o primeiro turno é consistente tanto com a mudança de expectativas em direção a políticas mais favoráveis ao mercado quanto com ciclos eleitorais anteriores, nos quais os resultados do primeiro turno forneceram informações relevantes aos participantes do mercado”, afirmam Kamakshya Trivedi e sua equipe no relatório.

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Segundo o banco, os anúncios de medidas econômicas e dos nomes que integrarão a equipe de governo são fundamentais para desencadear uma nova queda na cotação do dólar ante o real. “De forma mais ampla, vemos a faixa de 4,50 a 4,80 como plausível para o dólar diante de um resultado eleitoral percebido como favorável ao mercado e propício a uma postura fiscal mais rigorosa”, afirmam os analistas.

Diante desse cenário, o Goldman Sachs revisou para baixo suas projeções para a cotação do dólar ante o real, para 4,70, 4,75 e 4,80 reais nos horizontes de três, seis e 12 meses, respectivamente. As estimativas anteriores eram de 5,20, 5,10 e 5,00 reais.

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“Prevemos uma valorização cambial mais concentrada no curto prazo, uma vez que esperamos que os anúncios de política fiscal ganhem destaque nos próximos meses. Por outro lado, a maior margem para cortes substanciais nas taxas de juros deverá reduzir a atratividade do real em um horizonte mais longo”, concluem os analistas liderados por Kamakshya Trivedi.