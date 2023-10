Os fatores que mais preocupam pequenas empresas no trimestre

A competição desleal e a falta ou alto custo de trabalhador qualificado passaram a preocupar mais o empresário da pequena indústria no terceiro trimestre na comparação com o período imediatamente anterior, segundo o Panorama da Pequena Indústria, da Confederação Nacional da Indústria (CNI). A preocupação ganhou força tanto na indústria de transformação quanto na indústria da construção.

A competição desleal, como informalidade e contrabando, foi assinalada por 24,5% dos empresários das indústrias de transformação de pequeno porte entre julho e setembro ante 23,6% em abril e junho. Na indústria da construção de pequeno porte, este percentual passou de 16,3% para 25,8% dos entrevistados no terceiro trimestre.

A falta ou o alto custo de trabalhador qualificado passou a ser um problema para 22,9% dos empresários de pequeno porte da indústria da transformação no 3º trimestre, um aumento em relação aos 20,4% que responderam no 2º trimestre. Na pequena indústria de construção, a falta ou o alto custo de trabalhador qualificado preocupou 22,6% no trimestre, um aumento em relação aos 20,3% do período anterior.

Apesar disso, a carga tributária elevada foi o principal problema dos empresários da indústria de transformação e a taxa de juros foi o mais importante obstáculo para os negócios da indústria da construção no período. Os tributos são um problema para 38,8% dos empresários da transformação de pequeno porte e os juros elevados preocupam de 34,7% dos pequenos industriais da construção. Mesmo assim, esses percentuais são menores do que o trimestre anterior. No 2º trimestre do ano, 41,6% da pequena indústria da transformação estava preocupada com a carga tributária e 33,3% da construção com os juros altos.