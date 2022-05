Os “ex” de Guedes que reforçam a campanha de Tarcísio em SP

Tentando repetir a polarização nacional e consolidar um programa econômico divergente ao do pleiteante do PT, Fernando Haddad, na disputa pelo governo de São Paulo, o ex-ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas, vem se calçando de soluções caseiras para definir suas diretrizes. O ministro conta com o auxílio de pelo menos dois importantes assessores que passaram pelo Ministério da Economia de Paulo Guedes. O principal deles é Guilherme Afif Domingos, que foi candidato à presidência em 1989 e assessor especial de Guedes desde o início da gestão de Bolsonaro.

Afif será o responsável pela elaboração do programa de governo do ex-ministro — e tem experiência sólida. Nos últimos anos, Afif era um dos principais interlocutores de Paulo Guedes, cujo traquejo para articulações com o parlamento e outros ministros nunca esteve entre seus principais predicados, com a classe política. Nos bastidores, muito se atribui ao político o sucesso nas costuras, junto com o então secretário de Previdência, Rogério Marinho, pela aprovação da reforma previdenciária em 2019. Afif foi deputado, vice-governador de São Paulo e ministro de Dilma Rousseff.

Um dos responsáveis por auxiliar Afif na construção do programa e de construir pontes da candidatura de Tarcísio com o setor privado é o empresário Jorge Luiz Lima, que também ocupou o cargo de assessor especial de Paulo Guedes. Ex-secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços do Ministério da Economia, Lima foi CEO de empresas como Semco, Johnson Controls, SMV, BRF América Latina, JSL Logist e Semco Partners. A empresários, ele diz que sua atuação se dará informalmente, como conselheiro e “aglutinador”, sem necessariamente participar de forma oficial da campanha.