Os estados brasileiros onde os cidadãos têm maior retorno dos impostos

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Um estudo exclusivo da VEJA NEGÓCIOS revela que contribuintes do DF, SP, SC, RJ e RS são os que mais se beneficiam dos impostos pagos. O levantamento do IBPT cruza carga tributária e IDH para criar o Índice de Retorno ao Bem-Estar. Saiba quais são os estados líderes e por que.

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Os contribuintes do Distrito Federal e dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são os que obtêm os maiores retornos pelos impostos que pagam, segundo um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário publicado com exclusividade por VEJA NEGÓCIOS. A pesquisa cruza a carga tributária e o Índice de Desenvolvimento Humano de cada estado para criar um indicador próprio — o Índice de Retorno ao Bem-Estar da Sociedade. O Distrito Federal lidera o ranking, com 176,8 pontos, seguido por São Paulo (175), Santa Catarina (174,9), Rio de Janeiro (174,8) e Rio Grande do Sul (173,3).

Com reportagem de Bruno Andrade e Juliana Elias

Publicado em VEJA, setembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 30