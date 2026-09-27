Os estados brasileiros onde os cidadãos têm maior retorno dos impostos
Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul lideram, segundo estudo do IBPT
Os contribuintes do Distrito Federal e dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são os que obtêm os maiores retornos pelos impostos que pagam, segundo um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário publicado com exclusividade por VEJA NEGÓCIOS. A pesquisa cruza a carga tributária e o Índice de Desenvolvimento Humano de cada estado para criar um indicador próprio — o Índice de Retorno ao Bem-Estar da Sociedade. O Distrito Federal lidera o ranking, com 176,8 pontos, seguido por São Paulo (175), Santa Catarina (174,9), Rio de Janeiro (174,8) e Rio Grande do Sul (173,3).
Com reportagem de Bruno Andrade e Juliana Elias
Publicado em VEJA, setembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 30