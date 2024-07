Os dois aeroportos brasileiros que estão entre os 10 melhores do mundo

Os aeroportos internacionais de Brasília, no Distrito Federal, e Belém, no Pará, estão entre os dez melhores do mundo, segundo um ranking elaborado pela empresa que atua em direto de passageiros.

A lista é publicada desde 2015 e nesta edição traz o aeroporto de Brasília na quinta posição e o de Belém em nono lugar. O levantamento, que avaliou 239 aeroportos, a partir das opiniões de 17,5 mil usuários de 64 países, leva em conta dados de 1º de maio de 2023 a 30 de abril de 2024. São avaliados três critérios: pontualidade dos voos, opinião dos clientes sobre qualidade dos serviços oferecidos (equipe do aeroporto, tempo de espera, acessibilidade e limpeza) e qualidade das lojas e restaurantes.

Os três melhores aeroportos do mundo nesses quesitos são o aeroporto de Hamad, no Catar, seguido pelo aeroporto da Cidade do Cabo, na África do Sul, em segundo, e do Aeroporto Chubu Centrair, no Japão, na terceira posição.

Entre os brasileiros, o Aeroporto Internacional de Brasília obteve nota 8,6 para pontualidade dos voos, 8,0 para qualidade do serviço e 7,9 para qualidade de alimentação e lojas, alcançando 8,32 como nota final. Já o Aeroporto Internacional de Belém recebeu nota 8,3 para pontualidade dos voos, 8,1 para qualidade do serviço e 8,3 para qualidade de alimentação e lojas, atingindo 8,26 como nota final.

O top 20 de melhores aeroportos do mundo tem mais dois brasileiros: o Aeroporto Internacional de Recife/ Guararapes, na 14a colocação, e o Aeroporto Internacional Belo Horizonte/ Tancredo Neves, no 19º lugar.

O ranking completo traz mais oito aeroportos brasileiros: Salgado Filho/ Porto Alegre (26º); Santos Dumont/ Rio de Janeiro (40º); Afonso Pena/ Curitiba (46°); Congonhas/ São Paulo (57º); Guarulhos/ São Paulo (59°); Viracopos/ Campinas (62º); Hercílio Luz/ Florianópolis (65°) e Galeão/ Rio de Janeiro (67°).