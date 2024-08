Os dez brasileiros mais ricos, segundo ranking da ‘Forbes’

A revista Forbes publicou nesta terça-feira, 27, a lista dos dez brasileiros mais ricos. Em sua 12ª edição, os bilionários do ranking são majoritariamente da área de tecnologia.

Confira quem são os mais ricos do Brasil:

1- Eduardo Saverin (R$155,97 bilhões)

O cocriador do Facebook consolida-se como o brasileiro mais rico da história ao ultrapassar a marca inédita de 150 bilhões de reais em patrimônio. Globalmente, ele ocupa o 60º lugar no ranking. Sua riqueza é decorrente da participação na Meta, atual controladora do Facebook. Além disso, Saverin mantém a B Capital, empresa de investimentos focada em startups.

2- Vicky Safra e família (R$110,17 bilhões)

Vicky Safra herdou em 2020 metade da fortuna do falecido marido Joseph Safra. Por muitos anos, ele foi o banqueiro mais rico do mundo. Os demais herdeiros são os filhos Jacob, Esther, Alberto e David. A viúva comanda a Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation, que patrocina saúde, educação e artes.

3- Jorge Paulo Lemann e família (R$91,81 bilhões)

Lemann é acionista controlador da cervejeira AB Inbev e participante de conglomerados internacionais como Restaurant Brands International (Burger King e Tim Hortons). No Brasil, seu império inclui a São Carlos Empreendimentos, que tem como sócios seus filhos e os herdeiros de seus sócios, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira.

Continua após a publicidade

4- Marcel Herrmann Telles e família (R$60,82 bilhões)

Telles é sócio de Lemann e de Carlos Alberto Sicupira na 3G Capital, além de acionista da AB Inbev. O patrimônio advindo da participação da empresa de bebidas foi doada ao seu filho.

5- Carlos Alberto Sicupira e família (R$49,35 bilhões)

Carlos “Beto” Sicupira possui 3% de participação também na AB Inbev e é sócio de Jorge Paulo Lemann e Marcel Herrmann Telles na Restaurant Brands International. Ele acompanhou de perto a crise das Lojas Americanas, desembolsando aproximadamente 7 milhões de reais para a capitalização da empresa. Mesmo assim, sua participação na AB Inbev manteve seu patrimônio em altos patamares.

6- Fernando Roberto Moreira Salles (R$38,45 bilhões)

Filho de Walther Moreira Salles, fundador do Unibanco (que posteriormente se fundiu ao Itaú, formando o Itaú-Unibanco), faz parte de uma das famílias bancárias mais antigas do Brasil.

7- Pedro Moreira Salles (R$ 36,15 bilhões)

Irmão de Fernando Roberto Moreira Salles, Pedro Moreira Salles, é copresidente da Cambuhy, empresa de private equity fundada com outros três financiadores em 2011.

Continua após a publicidade

Fernando e Pedro são acionistas do Itaú-Unibanco por meio da Companhia E. Johnston de Participações (EJ).

8- Alexandre Behring (R$34,82 bilhões)

Behring integra o conselho de administração da Restaurant Brands International, além de ser cofundador e sócio-gerente da 3G Capital. Ele possui a Fundação Behring, que fomenta o desenvolvimento e a educação de jovens.

9- André Esteves (R$ 32,71 bilhões)

Esteves é o principal acionista individual da BTG Pactual. Chegou a ser acusado de obstrução de justiça na Operação Lava Jato, mas foi absolvido das acusações em 2018 e retornou ao BTG como um dos sócios controladores.

10- Miguel Krigsner (R$28,69 bilhões)

Nascido na Bolívia e filho de pais judeus fugitivos do nazismo, Krigsner é fundador do Grupo Boticário e possui cerca de 80% do negócio. Hoje, a rede controla marcas como Eudora, Quem Disse, Berenice?, Beauty Box, Vult e O.U.I.