Os desafios da CVM ao autorizar a entrada de clubes de futebol na Bolsa

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou nesta semana o Parecer de Orientação 41, que fala sobre normas relacionadas à abertura de ações por parte de clubes de futebol e acesso ao mercado de capitais. A medida vale para os clubes que adotam o modelo de Sociedade Anônima de Futebol (SAF) na Bolsa de Valores e oferece, por exemplo, que as agremiações façam ofertas públicas iniciais de ações, emissão de debêntures, crowdfunding de investimento, fundos de investimentos e securitização.

“O Brasil não precisa ir até a Europa para buscar experiências. No ano passado, a Universidad Católica, do Chile, fez um aumento de capital para financiar a construção de seu novo estádio”, diz Eduardo Carlezzo, sócio do Carlezzo Advogados, que assessora clubes como Colo Colo, Universidad Católica e U de Chile, cujas ações são negociadas na bolsa de valores de Santiago. Com a medida, clube arrecadou 11 milhões de dólares e trouxe mais 3 800 novos acionistas para seu quadro societário

Para conseguir o acesso ao mercado de capitais, os clubes com SAF vão ser obrigados a fazer o registro como companhia aberta e seguir as orientações da CVM. Essas ferramentas vão poder ser utilizadas para executar planos de restruturação de dívidas e de financiamento de projetos. “Um clube de futebol na bolsa de valores significará novos desafios para o órgão regulador devido as especificidades do futebol e a massiva cobertura midiática, algo que foge ao padrão das empresas com capital aberto” diz Carlezzo. “Essas empresas não têm torcedores. Essas empresas não enfrentam a janela de transferências de jogadores. Tampouco mudam seu gestor mais de uma vez durante cada ano como é o caso dos treinadores. E, sobretudo, não tem a extensa cobertura da mídia que, especialmente durante o período de contratações de jogadores, fica sujeita a uma enorme boataria”, prossegue.

A preocupação tem razão de ser: a expectativa de contratação de um craque certamente traria um aumento no preço das ações. Caso fosse apenas um boato, no limite, a CVM poderia classificar o movimento como manipulação de mercado.

