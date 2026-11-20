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Criada por dissidentes da OpenAI, a Anthropic protagonizou a maior abertura de capital da história ao estrear na Nasdaq avaliada em 1,5 trilhão de dólares. Agora, a dona do Claude enfrenta o desafio de provar a Wall Street que a inteligência artificial pode gerar o lucro esperado.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Em 2020, os irmãos Dario e Daniela Amodei deixaram a empresa OpenAI, criadora do ChatGPT, onde ocupavam os cargos de vice-presidentes, respectivamente, de pesquisa e de segurança, para criar uma concorrente. Seis anos depois, a empresa que fundaram, a Anthropic, chega à bolsa americana Nasdaq, dedicada a tecnologia, com uma avaliação de 1,5 trilhão de dólares, na maior abertura de capital da história. Os dissidentes se tornaram protagonistas de uma das maiores operações do mercado de capitais. Agora, terão de demonstrar que a inteligência artificial (IA) pode produzir dinheiro suficiente para sustentar o preço atribuído a ela.

A dona da assistente de IA Claude fixou o preço de partida de suas ações em 83 dólares, com uma oferta de 980 milhões de papéis, e movimentou no mínimo 81,3 bilhões de dólares. Com início das negociações na quinta-feira 19, a operação colocou a Anthropic no centro de uma discussão que ultrapassa seu próprio destino: os investimentos bilionários em infraestrutura e desenvolvimento de inteligência das máquinas vão dar o retorno esperado?

O ambiente que antecedeu a oferta estava longe de ser tranquilo. Os investidores digeriam a crise que culminou na saída de Jensen Huang do comando da Nvidia, principal fabricante de chips para IA. O balanço divulgado pela Nvidia na terça-feira 17 trouxe um contraponto à crise de governança. A fabricante de chips faturou 116 bilhões de dólares no terceiro trimestre, acima dos 109 bilhões esperados pelo mercado e mais que o dobro do registrado um ano antes.

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A procura pelas ações da Anthropic indica que o escândalo que abalou a Nvidia não afastou os compradores. O risco de isso ocorrer se devia ao forte vínculo entre as duas companhias, tanto em fornecimento de infraestrutura quanto em cooperação tecnológica. “A abertura de capital da Anthropic representa um grande teste do apetite de Wall Street por uma empresa que funciona como um laboratório de fronteira no desenvolvimento de inteligência artificial”, diz William Castro Alves, estrategista-chefe da plataforma de investimentos Avenue. O impressionante crescimento na receita da empresa demonstra o potencial dessa fronteira (veja gráfico). Segundo projeções, a receita em 2026 chegará a 33 bilhões de dólares. Nos nove primeiros meses deste ano, porém, a Anthropic registrou prejuízo de 1,3 bilhão de dólares.

A empresa encontrou no desenvolvimento de software seu caminho mais promissor para conquistar clientes corporativos. Com o Claude Code, programadores podem escrever, revisar e modificar códigos dando instruções em linguagem comum. “O que essa tecnologia permite é desenvolver, em minutos, softwares que antes levariam meses para ficar prontos”, afirma Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação. Para substituir o trabalho humano, essas ferramentas precisam entregar resultados confiáveis com um nível de supervisão que preserve a economia prometida.

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A questão ética também tem consequências para os negócios. A Anthropic adotou uma estrutura jurídica que combina objetivos comerciais com uma missão de benefício público. Neste ano, enfrentou os interesses do governo americano ao restringir o uso de seus modelos em armas totalmente autônomas e na vigilância doméstica em massa. A empresa apoia outras aplicações de segurança nacional, mas sustenta que os sistemas atuais não são confiáveis para, por exemplo, decidir bombardear ou não um alvo. Contrariado, o governo de Donald Trump classificou a Anthropic como um risco à cadeia de suprimentos. A disputa expôs o custo potencial de impor limites a clientes poderosos.

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Antes do IPO da empresa, Shaun Manuell, chefe de investimentos do AustralianSuper, maior fundo de pensão da Austrália, questionou a avaliação pretendida e apontou paralelos com a bolha da internet do início do século. O contraponto está na capacidade financeira das principais patrocinadoras da corrida de IA atual. Microsoft, Amazon e Google têm negócios consolidados e geram caixa para investir, ao contrário de muitas empresas que chegaram à bolsa na primeira onda de euforia da internet.

A estreia da Anthropic no mercado de capitais superou a da SpaceX, que abriu o capital em junho e arrecadou 75 bilhões de dólares na oferta inicial, valor que chegou a 86 bilhões de dólares com a venda de ações adicionais. Mas as duas oferecem apostas diferentes aos investidores. A criadora do Claude concentra seus negócios em IA, com foco no uso por empresas. Já a companhia de Elon Musk reúne foguetes, internet por satélite e, desde a incorporação da xAI, também inteligência artificial. As duas, portanto, são concorrentes: o Grok, da SpaceX, disputa espaço com o Claude. Para quem compra ações, a diferença é escolher entre uma empresa especializada em IA e um grupo que combina essa tecnologia com negócios espaciais. Depois de estrear na bolsa, a Anthropic terá o desafio redobrado de comprovar a aposta dos investidores de que a visão de futuro dos irmãos Amodei vai dar lucro. Uma tecnologia pode transformar a economia e ainda assim frustrar quem pagou demais para desenvolvê-la.

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Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022