ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Os clubes de futebol que contam com os maiores patrocínios de bets no Brasil

No ano passado, os sites de aposta repassaram 1 bilhão de reais às equipes brasileiras. Em alguns casos, o patrocínio chegou a 70% das receitas de marketing

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 16h47
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - APRIL 05: Lucas Paqueta of Flamengo celebrates with teammates after scoring the team's third goal during the match between Flamengo and Santos as part of Brasileirao 2026 at Maracana Stadium on April 05, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
LÍDER Flamengo: clube mantém o maior contrato de patrocínio do país com site de aposta (Buda Mendes/Getty Images)
Continua após publicidade
Os clubes de futebol que contam com os maiores patrocínios de bets no Brasil Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve assinar, ainda nesta sexta-feira 25, uma medida provisória proibindo as apostas online. A medida é mais uma tentativa de Lula de agradar o eleitorado às vésperas do primeiro turno da eleição em que disputa o seu quarto mandato, tendo como principal oponente o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Com as pesquisas de intenção de voto mostrando um empate técnico entre os dois no segundo turno, Lula elegeu as bets como bode expiatório do endividamento recorde das famílias. Para os clubes de futebol, no entanto, a medida cairá como uma bomba.

Desde que foram legalizadas em 2018, ainda durante o governo de Jair Bolsonaro, e, sobretudo, desde que foram regulamentadas em 2023 – no primeiro ano do governo Lula -, os sites de aposta se tornaram parceiros estratégicos das equipes brasileiras. Segundo um levantamento da Sports Value, consultoria especializada em marketing esportivo, apenas no ano passado, os principais times receberam quase 1 bilhão de reais das bets.

Em valores absolutos, o Flamengo liderou com os 269 milhões de reais pagos pela Betano, seguido pelo Corinthians com 150 milhões de reais repassados pela Esportes da Sorte. É verdade que os patrocínios não são as únicas fontes de receita dos clubes, que também arrecadam recursos com bilheteria, direito de transmissão dos jogos e licenciamentos, entre outras iniciativas, mas para algumas equipes, as bets assumiram uma fatia relevante das receitas com marketing.

Continua após a publicidade

É o caso do São Paulo, cujo patrocínio da Superbet representou 73% do total obtido com marketing no ano passado. O Atlético mineiro vem em segundo lugar: 69% de sua receita de marketing provém do contrato com a H2bet. O impacto da proibição das bets sobre as finanças dos clubes levou à publicação de um manifesto assinado por clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e pelas federações de futebol dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Siga

No documento, as entidades e as equipes afirmam que é “importante ressaltar que, nos últimos anos, o investimento das empresas de apostas autorizadas tornou-se uma das principais fontes de receita do esporte. Este investimento impulsionou o futebol brasileiro de tal forma a dominar o cenário sul-americano em competições como a CONMEBOL Libertadores e a CONMEBOL Sul Americana e a colocar clubes brasileiros em posição de protagonismo”.

Continua após a publicidade

Para os clubes, o caminho mais correto é aprimorar a regulamentação e aumentar a fiscalização, combatendo os sites ilegais que estimulam os apostadores a jogar sem limites e, com isso, incentivam o endividamento da população. “A regulamentação estabeleceu regras rígidas para as empresas autorizadas a atuar no país, com regras claras que permitem ao Estado fiscalizar o mercado, responsabilizar quem descumpre a lei e combater a atuação de plataformas clandestinas”, afirma o manifesto.

Publicidade
TAGS:
apostas online
bets
Eleições
Eleições 2026
Esporte
Futebol
Futebol brasileiro
Governo Lula
Luiz Inácio Lula da Silva
Marketing
Marketing Esportivo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).