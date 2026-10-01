Os clubes de futebol não dependem tanto das bets quanto parece; veja os números

O dinheiro de patrocínio vindo de bets que vinha entrando nos últimos anos nos principais clubes de futebol do país já representa, sozinho, pouco mais de um terço de tudo o que eles recebem em patrocínio. Os times, contudo, têm outras fontes ainda maiores de receitas, como os direitos de exibição na televisão e a venda de jogadores, e o fato é que, somando tudo, o dinheiro recebido das bets – que muito provavelmente vai desaparecer depois que o governo federal proibiu as casas de apostas e qualquer publicidade delas em todo o país – pode fazer menos falta do que aparenta.

Esta é uma das conclusões do Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná (IPIE/UFPR), que acompanha as demonstrações financeiras de dezesseis dos maiores clubes do país, e fez um balanço de seus resultados em 2025. O estudo mostra que, em 2025, o patrocínio das bets representou 5,8% de toda a receita que esses times tiveram em conjunto. “Entendemos que o futebol não vai acabar e que a medida foi necessária”, afirmou o coordenador-geral do IPIE, Fernando Mezzadri.

O instituto também alerta para o alto endividamento dos clubes, que seguiu piorando mesmo com uma explosão nas receitas, impulsionada em grande parte pelas próprias bets. A dívida conjunta deles cresceu 54% desde 2022, mesmo com as receitas tendo dobrado no mesmo intervalo. O período analisado, de acordo com o IPIE, abarca justamente o momento em que os negócios com as casas de apostas começaram a ganhar maior relevância nos balanços do futebol. “Em 2025, dez dos 16 clubes analisados gastaram mais do que arrecadaram”, afirmou o IPIE em uma nota.

O levantamento acompanha Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco da Gama.

Continua após a publicidade

Tanto as plataformas de aposta, as chamadas bets, quanto os cassinos online estão proibidos em todo o país desde a sexta-feira passada, 25 de setembro. Como a proibição, contudo, foi feita pelo presidente Lula por medida provisória, ela ainda depende de votação e aprovação do Congresso para que não seja anulada e se torne uma lei permanente, o que deve acontecer em até 120 dias.

Continua após a publicidade

Em atualização