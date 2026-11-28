A final da Libertadores, disputada neste sábado, 28, não está com o clube mais valioso do Brasil segundo levantamento da SportsValue enviado a VEJA Negócios. O clube mais valioso do país é Flamengo, seguido por Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Atlético Mineiro.

A avaliação da Sports Value considera inúmeros fatores para chegar ao valor final de cada clube, sempre com as informações financeiras mais atuais de mais de 60 clubes.

São considerados todos os ativos dos clubes, sendo Circulante como dinheiro no caixa e bancos, aplicações financeiras e valores a receber. E também os ativos imobilizados, como estádio, centro de treinamento e edificações em geral.

Há ainda a avaliação da marca, que considera 20 diferentes variáveis para a formação de valor, divididas em três grandes grupos: potencial de mercado, potencial esportivo e as receitas oriundas da marca.

Pela metodologia, nenhuma variável isoladamente afeta o resultado da avaliação. As variáveis são complementares para a formação do valor final. Veja a seguir o motivo para cada clube estar em sua posição no ranking.

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1° Flamengo (R$ 6,2 bilhões)

O Flamengo permanece como o clube mais valioso do Brasil, com valuation recorde de 6,2 bilhões de reais. De acordo com a SportsValue, o Clube, em ativos sem jogadores, é apenas o 7º do Brasil, pela falta de um estádio próprio.

“As receitas recorrentes atingiram 1,6 bilhão de reais em 2025 e com os jogadores chegaram a 2,1 bilhões de reais. Custos com futebol em 2025 foram de 1,04 bilhão de reais. Ativo Total de 2,2 bilhões de reais e dívidas de 473 milhões de reais”, aponta o estudo.

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2° Palmeiras (R$ 5,2 bilhões)

Segundo o levantamento, o Palmeiras segue como o segundo maior valuation com 5,2 bilhões de reais. Clube agora tem o elenco mais valioso do futebol brasileiro.

As receitas recorrentes do Palmeiras atingiram 1,1 bilhão de reais em 2025, e com os jogadores chegaram a 1,7 bilhão de reais. Os custos com futebol em 2025 foram de 1,2 bilhão de reais. O ativo total do clube, somatória de todos os bens, chegou a 2,1 bilhões de reais, as dívidas somam 783 milhões de reais (sem estádio).

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3° Corinthians (R$ 4,8 bilhões)

Mesmo em crise, o Corinthians está consolidado como o terceiro clube mais valioso do Brasil, com valuation de 4,8 bilhões de reais.

As receitas recorrentes do time de Itaquera atingiram 864 milhões de reais em 2025. Os jogadores chegaram a 971 milhões de reais em 2025, enquanto os custos somaram 937 milhões de reais. “O ativo total somou 1,9 bilhão de reais e dívidas chegam a quase 3 bilhões de reais.

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Ou seja, embora o Corinthians seja o terceiro mais valioso, o clube está com o patrimônio líquido negativo em 1,1 bilhão de reais. O dado da Sports Value escancara a crise no timão.

4º São Paulo (R$ 4,1 bilhões)

O São Paulo ultrapassou o Atlético-MG e agora é o quarto clube mais valioso do Brasil, com valuation de 4,1 bilhões de reais. De acordo com a Sports Value, as receitas recorrentes atingiram 802 milhões de reais em 2025 e, com os jogadores, chegaram a 1,1 bilhão de reais. Os custos com futebol no período foram de 729 milhões de reais. O ativo total é de 1,9 bilhão de reais, e as dívidas somam 858 milhões de reais.

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5º Atlético-MG (R$ 3,9 bilhões)

O Atlético-MG é a SAF mais valiosa do Brasil e ocupa a quinta posição no ranking dos clubes mais valiosos do país, com valuation de 3,9 bilhões de reais. Segundo a Sports Value, as receitas recorrentes atingiram 467 milhões de reais em 2025 e, com os jogadores, chegaram a 670 milhões de reais. Os custos com futebol no período foram de 633 milhões de reais, e as dívidas somam 2,3 bilhões de reais.