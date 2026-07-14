Os 10 carros 0km mais buscados no 1° semestre, segundo a Webmotors

O Volkswagen Tera foi o veículo zero quilômetro mais procurado do Brasil no primeiro semestre de 2026, mostra levantamento da Webmotors publicado nesta terça-feira, 14. O veículo é positivo

O Volkswagen Tera é um SUV compacto que se destaca pelo bom custo-benefício e pela eficiência no consumo de combustível. Equipado com motores 1.0 MPI ou 1.0 TSI (dependendo da versão), o modelo oferece desempenho adequado para o uso urbano sem comprometer a economia. Por outro lado, o Tera pode apresentar algumas desvantagens econômicas.

As versões mais completas têm preços próximos aos de SUVs compactos maiores, o que reduz sua vantagem em relação aos concorrentes. Além disso, o custo do seguro pode ser elevado em algumas regiões, e as revisões nas concessionárias costumam ser mais caras do que as de modelos de marcas generalistas com manutenção simplificada.

Mesmo assim, o carro foi o campeão de buscas no site da Webmotors na primeira metade de 2026. Na sequência, entre os carros novos, aparecem Volkswagen Nivus (2º) e Hyundai Creta (3º). Logo após, estão Ford Ranger (4º), Honda HR-V (5º), Fiat Fastback (6º) e Jeep Compass (7º). Volkswagen T-Cross (8º), Toyota Corolla (9º) e Fiat Pulse (10º) completam a lista a seguir.

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Já em relação aos veículos usados, o Honda Civic (1º) lidera as buscas nos primeiros seis meses deste ano, seguido por Toyota Corolla (2º) e Chevrolet Onix (3º). Também figuram entre os modelos mais pesquisados no período o Volkswagen Polo (4º), Hyundai HB20 (5º), Volkswagen Gol (6º), BMW 320i (7º), Jeep Compass (8º), Honda HR-V (9º) e Volkswagen Jetta (10º).

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