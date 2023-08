Orçamento está fechado e será enviado com déficit zero, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 29, que o orçamento de 2024 já está fechado e será encaminhado ao Congresso Nacional nesta quinta-feira, 31, prazo constitucional o envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segundo o ministro, está mantida a proposta de déficit zero nas contas do governo.

“O orçamento vai equilibrado. Nem teria tempo de mudar o orçamento, está pronto há mais de 15 dias. Então no dia 31 [de agosto] a gente apresenta os parâmetros, os dados, as medidas fiscais. Já fechado com o Planejamento. A área econômica toda. O orçamento está indo equilibrado”, declarou o ministro.

Haddad confirmou que há medidas adicionais de aumento de arrecadação que ainda serão propostas no orçamento de 2024, além das anunciadas, como tributação de “offshores” no exterior e de fundos exclusivos. “Tem, tem medidas novas”, declarou. Em abril, o ministro afirmou que o governo precisava ampliar a receita do governo em um montante entre 110 bilhões de reais e 150 bilhões de reais para viabilizar as metas contidas na proposta de arcabouço fiscal.

A proposta prevê que se a meta fiscal não for atingida, os gastos terão de crescer menos (50% do aumento real da receita, em vez de 70%) nos próximos anos. A alta real de gastos, ainda segundo a nova regra para as contas públicas, ficará entre 0,6% e 2,5% ao ano.

