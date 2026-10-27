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Economia

OQVestir investe R$ 43 milhões em tecnologia e projeta crescimento de 20% em 2026

Aos 17 anos, plataforma aposta em inteligência artificial, expansão do portfólio e fidelização de clientes para ampliar vendas

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 14h15 | Atualizado em 27 out 2026, 14h35
Mulher de cabelos loiros e compridos, sorrindo para a câmera, vestindo um top preto de alças largas e calça preta com cinto dourado, em frente a uma parede cinza texturizada
Vivian Zwir Wertheimer, CMO do OQVESTIR (Divulgação/Divulgação)
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OQVestir investe R$ 43 milhões em tecnologia e projeta crescimento de 20% em 2026 Priorize VEJA no Google

O OQVestir, plataforma brasileira de comércio eletrônico de moda, está investindo 43 milhões de reais em tecnologia e inovação digital em 2026, ano em que projeta um crescimento de 20% em relação a 2025. A estratégia combina o uso de inteligência artificial, a ampliação do portfólio e o fortalecimento de categorias como tênis, jeans e bolsas para conquistar espaço em um mercado cada vez mais disputado por plataformas internacionais e marketplaces.

A companhia, que completa 17 anos, reúne aproximadamente 200 mil clientes ativos e mais de 230 marcas em seu catálogo. Um dos principais diferenciais da operação é a fidelização: 25% dos consumidores mantêm uma relação com a plataforma há pelo menos cinco anos, enquanto os clientes recorrentes respondem por quase 54% do faturamento.

Em entrevista a VEJA, Vivian Zwir, diretora de marketing (CMO) do Icomm Group, responsável pelo OQVestir, afirma que a estratégia de crescimento busca equilibrar a aquisição de novos consumidores com o aumento da frequência de compras da base existente. “Queremos ampliar nossa base, mas também aumentar a frequência e a relevância das interações com esses clientes, construindo essa relação de longo prazo”, afirma.

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Entre as categorias mais importantes para o negócio, os sneakers ganharam protagonismo e já representam quase um quarto do faturamento da plataforma. Para o próximo ciclo de coleção, o OQVestir estabeleceu uma meta de crescimento de 30% nas vendas da categoria. Além dos tênis, jeans, sapatos e bolsas estão entre as principais apostas para os próximos ciclos. O crescimento dessas categorias deverá ser impulsionado pela entrada de novas marcas, pelo aumento da variedade de produtos e pela exploração de canais de venda como o TikTok Shop.

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Inteligência artificial recebe investimento de R$ 43 milhões

Os 43 milhões de reais destinados à inovação digital em 2026 contemplam iniciativas de inteligência artificial, automação e análise de dados para aprimorar as recomendações de produtos, personalizar a experiência dos consumidores e tornar os processos operacionais mais eficientes. Segundo a companhia, algumas dessas iniciativas já apresentam resultados positivos. Após mudanças nas vitrines digitais e nos mecanismos de descoberta de produtos, a plataforma identificou um aumento de 53% em um indicador de desempenho na comparação entre o trimestre mais recente e o período anterior à implementação.

Para Vivian, o uso da tecnologia deve complementar a curadoria de moda, e não substituir o conhecimento das equipes responsáveis pela seleção dos produtos. “A tecnologia nos permite compreender melhor os comportamentos dos consumidores e oferecer experiências mais alinhadas às suas preferências, enquanto a curadoria e o repertório das nossas equipes seguem fundamentais para construir uma experiência de moda diferenciada”, explica.

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O avanço de plataformas internacionais, marketplaces e marcas que investem em seus próprios canais digitais aumentou a concorrência no comércio eletrônico de moda no Brasil. Nesse cenário, o OQVestir aposta na combinação de variedade, conveniência e curadoria para preservar sua relevância.

Para os próximos três a cinco anos, o objetivo da companhia é ampliar sua presença nas decisões de compra dos consumidores, combinando investimentos em tecnologia, conteúdo, relacionamento e eficiência operacional. Com uma base de clientes consolidada e a expectativa de crescer 20% neste ano, o desafio do OQVestir será transformar os investimentos em inovação e a ampliação do portfólio em maior frequência de compras, sem perder a identidade construída ao longo de quase duas décadas no comércio eletrônico brasileiro.

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