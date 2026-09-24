Operação Crédito Oculto mira ex-sócio do Banco Genial e delator do caso Master

A Operação Crédito Oculto, terceira fase da Operação Carbono Oculto, foi deflagrada nesta quinta-feira 24 para aprofundar a investigação sobre o esquema de lavagem de dinheiro operado pelo crime organizado e que envolve postos de combustível. Treze pessoas físicas e dezenove empresas são alvos de mandados de busca e apreensão. Entre elas, está Humberto Tupinambá, ex-sócio do Banco Genial, que deixou o grupo em maio deste ano. Em nota à imprensa, a instituição afirma que “atuou dentro das atribuições que lhe competiam, observando os procedimentos, normas e regulamentos aplicáveis, considerando as informações disponíveis à instituição à época” (veja a íntegra no fim deste texto).

Outro alvo é o empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro e dono da Entre Investimentos. Mineiro é delator no escândalo do Banco Master e próximo do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Freixo Júnior também está envolvido com o polêmico financiamento do filme Dark Horse, que retrata a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro e sobre o qual recaem suspeitas de desvio de recursos.

A operação é conduzida pela Receita Federal, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo e pelas polícias militar e civil. Além de São Paulo, a Crédito Oculto também cumpre mandados no Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Segundo a Receita Federal, “o objetivo da operação é desvendar a utilização de estruturas complexas de lavagem de capitais para a aquisição de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país. Houve sobreposição de estruturas pela organização criminosa, para, inicialmente, ocultar o controle de uma empresa sucroalcooleira e, depois, a aquisição de uma distribuidora de combustíveis”.

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As autoridades destacam que as investigações descobriram uma operação de cerca de 370 milhões de reais em direitos creditórios da usina comprada pelo esquema. “A análise financeira indicou que parcela relevante dos recursos empregados na aquisição das cotas se originou de fundos de investimento controlados pelo mesmo grupo investigado. A estrutura teria criado um fluxo financeiro circular, conferindo aparência de legitimidade à operação e dificultando a identificação dos reais beneficiários.”

Em seguida, a organização criminosa teria comprado uma rede de postos de combustível por meio de uma intrincada rede de fundos de investimento e instituições financeiras para ocultar a origem ilícita dos recursos. Os criminosos teriam repassado 100 milhões de reais à usina de açúcar e álcool para financiar a compra da distribuidora.

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O braço financeiro do esquema movimentou 11,6 bilhões de reais de 2021 a 2025. “O volume financeiro, considerado em conjunto com as demais evidências, reforça os indícios de uso de uma estrutura financeira e de investimentos para ocultação patrimonial, dissimulação da origem de recursos e lavagem de capitais.”

Leia a nota do Banco Genial enviada à imprensa:

“O Banco Genial esclarece que Humberto Tupinambá não integra a Diretoria e não é sócio da instituição desde maio de 2026, quando ocorreu sua destituição.

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Todas as informações relacionadas às operações envolvendo o Fundo Radford, inclusive aquelas relacionadas às empresas Berna e Branson Holdings, que estavam em poder da instituição foram fornecidas pela própria Genial ao GAECO-SP. Em relação às operações mencionadas, também foram realizadas as comunicações cabíveis ao COAF, nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis.

No âmbito dessas operações, a Genial atuou dentro das atribuições que lhe competiam, observando os procedimentos, normas e regulamentos aplicáveis, considerando as informações disponíveis à instituição à época.

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A partir do conhecimento dos fatos, a instituição adotou medidas adicionais de governança e controle, incluindo a instauração de processo de Inspetoria interna, a revisão da governança das operações de crédito, o afastamento do então diretor dos respectivos processos decisórios e sua posterior destituição. A Genial também contou com o apoio de especialistas externos para a revisão e o aprimoramento de seus processos e controles.

Após a deflagração da Operação Carbono Oculto, a Genial renunciou à administração do Fundo Radford e manteve sua postura de colaboração com as autoridades, fornecendo as informações e os documentos solicitados.

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A instituição permanece à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações e prestar todos os esclarecimentos que se façam necessários.”