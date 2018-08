Operação contra fraude no PIS encontra 172 RGs com suspeitos

O abono salarial do PIS é um benefício anual de no máximo 954 reais. Ele é destinado a trabalhadores da iniciativa privada que receberam dois salários mínimos mensais e exerceram atividade remunerada por ao menos 30 dias no ano-calendário de pagamento. Agora, por exemplo, o abono está sendo pago a quem tinha essas condições em 2017.

Apesar do baixo valor, quadrilhas aproveitaram o início do pagamento do abono do PIS para sacar o dinheiro no lugar dos reais beneficiários. Uma operação da Polícia Federal cumpriu hoje oito mandados de busca contra saques fraudulentos do abono do PIS. Na casa de um dos suspeitos foram encontrados 172 RGs.

A suspeita é que os golpistas usaram os documentos para sacar o abono no lugar dos verdadeiros beneficiários. Os saques eram realizados em agências da Caixa Econômica Federal. A PF estima que a quadrilha tenha causado um prejuízo de 200 mil reais.

O abono salarial do PIS é um dos benefícios que costumam ser ‘esquecidos’ pelos trabalhadores. No calendário passado, quase 2 milhões de beneficiários não sacaram o dinheiro, que totalizava 1,08 bilhão de reais. Quando o contribuinte não saca dentro do prazo vigente, o valor é direcionado para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).