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OpenAI e Fundo Estímulo lançam curso gratuito de IA para pequenos empreendedores no Brasil

Formação online ensina a usar ChatGPT em tarefas de marketing, vendas, finanças, atendimento e gestão

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 18h36
ChatGPT: os especialistas em finanças alertam para o risco de respostas incorretas ou inadequadas
ChatGPT, da OpenAI (./Getty Images)
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OpenAI e Fundo Estímulo lançam curso gratuito de IA para pequenos empreendedores no Brasil Priorizar nos meus resultados Google

A OpenAI e o Fundo de Impacto Estímulo lançaram um programa gratuito de capacitação em inteligência artificial voltado a micro e pequenos empreendedores de todo o Brasil. A formação ensina aplicações práticas do ChatGPT no dia a dia dos negócios, incluindo atividades de marketing, vendas, atendimento ao cliente, finanças, produtividade e gestão.

O curso é realizado online, com aulas curtas, linguagem acessível e exemplos voltados à realidade dos pequenos negócios. Os participantes também terão acesso a conteúdos práticos, orientação e acompanhamento ao longo da formação. As inscrições estão abertas pela internet.

Além da capacitação, os empreendedores que tiverem maior engajamento poderão receber mentorias gratuitas com especialistas e licenças gratuitas do ChatGPT. As medidas fazem parte de um projeto da OpenAI e do Estímulo para ampliar o acesso de pequenos negócios a ferramentas de inteligência artificial.

A iniciativa também será disponibilizada à comunidade de empreendedores do Estímulo e às bases de organizações parceiras, com a expectativa de alcançar milhares de pequenos negócios em diferentes regiões do país. O fundo mantém relacionamento com mais de 204 mil empreendedores e possui parcerias com empresas e organizações como Ambev, iFood e Rede Mulher Empreendedora.

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