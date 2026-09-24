OpenAI e Fundo Estímulo lançam curso gratuito de IA para pequenos empreendedores no Brasil

A OpenAI e o Fundo de Impacto Estímulo lançaram um programa gratuito de capacitação em inteligência artificial voltado a micro e pequenos empreendedores de todo o Brasil. A formação ensina aplicações práticas do ChatGPT no dia a dia dos negócios, incluindo atividades de marketing, vendas, atendimento ao cliente, finanças, produtividade e gestão.

O curso é realizado online, com aulas curtas, linguagem acessível e exemplos voltados à realidade dos pequenos negócios. Os participantes também terão acesso a conteúdos práticos, orientação e acompanhamento ao longo da formação. As inscrições estão abertas pela internet.

Além da capacitação, os empreendedores que tiverem maior engajamento poderão receber mentorias gratuitas com especialistas e licenças gratuitas do ChatGPT. As medidas fazem parte de um projeto da OpenAI e do Estímulo para ampliar o acesso de pequenos negócios a ferramentas de inteligência artificial.

A iniciativa também será disponibilizada à comunidade de empreendedores do Estímulo e às bases de organizações parceiras, com a expectativa de alcançar milhares de pequenos negócios em diferentes regiões do país. O fundo mantém relacionamento com mais de 204 mil empreendedores e possui parcerias com empresas e organizações como Ambev, iFood e Rede Mulher Empreendedora.