Open finance pode injetar R$ 760 bi no mercado de crédito, estima Serasa

A agenda de inovação do Banco Central tem, além do PIX, a implantação do Open Banking. Menos popular que seu “irmão”, que caiu no gosto dos brasileiros, o Open Banking é visto por especialistas como fundamental para aumentar o tamanho do mercado de crédito no Brasil. Segundo um levantamento feito pela Serasa Experian divulgado nesta quarta-feira, 13, o sistema do Banco Central deve possibilitar a inclusão de 4,6 milhões de brasileiros no mercado de crédito e tem a possibilidade de injetar 760 bilhões de reais na economia, um dinheiro que pode alavancar a retomada do comércio e serviços enquanto as atividades ainda se recuperam do baque da Covid-19.

A Serasa Experian explica que o aumento de compartilhamento de informações bancárias entre instituições financeiras pode tornar a oferta de crédito mais assertiva, o que pode puxar a oferta. A pesquisa aponta um aumento de 49% na estimativa da capacidade de pagamento mensal da população, passando dos atuais 929 reais para 1.391 reais. “Com a junção das informações é possível obter um score ainda mais acurado e mensurar melhor a probabilidade de um consumidor se tornar inadimplente. Na avaliação das análises, bancos e fintechs terão uma estimativa entre o valor obtido experimentalmente e o valor verdadeiro da renda do seu cliente, mesmo ela sendo recorrente ou não. Essas configurações permitem maior possibilidade de entender de fato qual é o comprometimento da renda de uma pessoa e sua disponibilidade para assumir novos créditos”, explica o chefe de Open Banking da Serasa Experian, Leonardo Enrique.

De acordo com a Serasa, a faixa etária que mais pode se beneficiar do Open Banking são justamente os jovens. Segundo o estudo, pessoas de até 25 anos podem ter alta de até 95,9% na identificação de capacidade de pagamento, passando de uma média de 540 reais por mês para 1.057 reais. “Ter crédito é algo muito importante para quem está começando uma carreira, entrando no mercado de trabalho, e hoje é algo muito difícil”, avalia o economista-chefe do Serasa, Luiz Rabi.

Em momento de aperto financeiro e inflação alta, a concessão de crédito adequado à capacidade de pagamento do brasileiro — um dos principais objetivos do Open Banking — pode ser um aliado tanto nas finanças pessoais como da economia do país. “Quanto maior a oferta de concessão de crédito, mais positivo é para a economia, pois incentiva a elevação do consumo da população. Parte do PIB está relacionado ao consumo das famílias, sendo assim, mais volume de crédito destinado à pessoa física eleva o poder de compra. Ou seja, isso tem impacto indireto sobre o crescimento econômico do país”, analisa Rabi.