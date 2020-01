Onyx: governo criará secretaria para agilizar entrada do Brasil na OCDE

Segundo Onyx, a função da secretaria, vinculada à Casa Civil, será “melhorar a relação do Brasil com organismos internacionais, com países membros que sejam mais fortes dentro da OCDE e buscar cada um dos passos de acreditação para que o Brasil, no mais curto espaço de tempo, possa ser membro desse time, que é o time que vence no mundo”, afirmou.

“Até segunda-feira [20], tem um núcleo especifico que vai se dedicar. Buscamos um técnico que tem origem no TCU, que há muito anos trabalha nessa área, que é o doutor Marcelo Gomes, ele vai liderar essa equipe”, completou o ministro.

Na terça-feira, os EUA afirmaram que “os Estados Unidos querem que o Brasil seja o próximo país a iniciar o processo de entrada na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico”. Em outubro, os EUA haviam preterido o Brasil e apoiado a entrada da Argentina e da Romênia no grupo dos países ricos.