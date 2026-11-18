Onix, Corolla, T-Cross: Veja os carros usados mais negociados por tipo e idade
Índice feito pela OLX e a Fenauto mostra os modelos de veículos com maiores vendas e buscas no mês de setembro
O Onix, da Chevrolet, foi o hatch mais negociado no mercado nacional de carros usados em setembro em praticamente todas as faixas de idade do veículo, enquanto o Corolla, da Toyota, lidera entre os sedãs. Nos SUVs, a idade conta: a Volkswagen, com o T-Cross, a Jeep, dona do Compass, a Renault, com o Duster, e a Ford, com o EcoSport, dividem a liderança de cada faixa, que vai dos seminovos de zero a três anos até os com mais de 12 anos.
São estes os principais resultados do Índice de Veículos Usados (IVU) referente a setembro, feito pela plataforma de anúncios OLX e pela Federação dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto), representante do segmento de lojistas multimarcas de veículos seminovos e usados.
O ranking elenca os carros usados mais procurados e mais vendidos no mês por tipo de carroceria — hatch, sedã e SUV — e também por faixa de idade dos modelos — até 3 anos, de 4 a 8 anos, de 9 a 12 anos e com 13 anos ou mais.
Para chegar ao ranking, o índice dá notas aos carros, numa escala de zero a 100, que são calculadas levando em consideração tanto o volume de buscas que cada veículo recebe nas plataformas da OLX quanto aqueles que são mais vendidos, com base nos dados das concessionárias acompanhados pela Fenauto.
A nota também é calibrada para cima para os modelos que têm volumes de procura e de venda muito acima da média de suas categorias. Quanto mais perto de 100, mais negociado é o carro.
Veja a seguir as listas com os dez carros mais procurados em cada um dos grupos considerados:
Hatch
De 0 a 3 anos
1 – Chevrolet Onix (65,5 pontos)
2 – Volkswagen Polo (65,1 pontos)
3 – BYD Dolphin (55,1 pontos)
4 – Hyundai HB20 (54,3 pontos)
5 – Fiat Argo (48,4 pontos)
6 – Fiat Mobi (47,2 pontos)
7 – Renault Kwid (46,3 pontos)
8 – Peugeot 208 (42,7 pontos)
9 – Toyota Yaris (41,4 pontos)
10 – Citroen C3 (39,8 pontos)
De 4 a 8 anos
1 – Chevrolet Onix (81,0 pontos)
2 – Hyundai HB20 (53,2 pontos)
3 – Renault Kwid (50,0 pontos)
4 – Fiat Argo (49,8 pontos)
5 – Volkswagen Polo (49,4 pontos)
6 – Volkswagen Gol (48,8 pontos)
7 – Ford Ka (48,6 pontos)
8 – Fiat Mobi (45,7 pontos)
9 – Toyota Yaris (43,2 pontos)
10 – Renault Sandero (41,4 pontos)
De 9 a 12 anos
1 – Chevrolet Onix (69,0 pontos)
2 – Hyundai HB20 (68,7 pontos)
3 – Fiat Palio (58,3 pontos)
4 – Volkswagen Gol (53,0 pontos)
5 – Renault Sandero (51,2 pontos)
6 – Fiat Uno (49,2 pontos)
7 – Ford Ka (49,2 pontos)
8 – Ford Fiesta (48,5 pontos)
9 – Toyota Etios (48,3 pontos)
10 – Volkswagen Fox (46,5 pontos)
De 13 anos ou mais
1 – Volkswagen Gol (80,9 pontos)
2 – Fiat Palio (58,5 pontos)
3 – Fiat Uno (53,1 pontos)
4 – Chevrolet Corsa (52,1 pontos)
5 – Chevrolet Celta (51,1 pontos)
6 – Ford Fiesta (45,7 pontos)
7 – Volkswagen Fox (43,7 pontos)
8 – Ford Ka (41,8 pontos)
9 – Honda Fit (39,8 pontos)
10 – Renault Sandero (38,9 pontos)
Sedã
De 0 a 3 anos
1 – Toyota Corolla (81,1 pontos)
2 – Volkswagen Virtus (50,1 pontos)
3 – Hyundai HB20S (49,1 pontos)
4 – Fiat Cronos (48,0 pontos)
5 – BYD King (41,6 pontos)
6 – Honda City (41,4 pontos)
7 – Nissan Versa (38,8 pontos)
8 – BMW 320i (38,3 pontos)
9 – Nissan Sentra (36,5 pontos)
10 – BYD Seal (34,9 pontos)
De 4 a 8 anos
1 – Toyota Corolla (81,0 pontos)
2 – Volkswagen Virtus (53,9 pontos)
3 – Honda Civic (49,2 pontos)
4 – Chevrolet Prisma (47,3 pontos)
5 – Volkswagen Voyage (46,7 pontos)
6 – Hyundai HB20S (46,5 pontos)
7 – Fiat Cronos (46,3 pontos)
8 – Renault Logan (45,0 pontos)
9 – Nissan Versa (44,9 pontos)
10 – Chevrolet Cruze (44,7 pontos)
De 9 a 12 anos
1 – Toyota Corolla (69,7 pontos)
2 – Honda Civic (65,4 pontos)
3 – Chevrolet Prisma (54,4 pontos)
4 – Hyundai HB20S (51,1 pontos)
5 – Volkswagen Voyage (48,1 pontos)
6 – Chevrolet Cruze (46,8 pontos)
7 – Renault Logan (45,6 pontos)
8 – Fiat Grand Siena (45,3 pontos)
9 – Honda City (44,6 pontos)
10 – Chevrolet Cobalt (44,2 pontos)
De 13 anos ou mais
1 – Honda Civic (72,0 pontos)
2 – Fiat Siena (67,3 pontos)
3 – Toyota Corolla (59,3 pontos)
4 – Volkswagen Voyage (51,8 pontos)
5 – Chevrolet Vectra (50,3 pontos)
6 – Chevrolet Classic (48,9 pontos)
7 – Chevrolet Prisma (46,6 pontos)
8 – Renault Logan (42,6 pontos)
9 – Honda City (41,4 pontos)
10 – Chevrolet Cruze (40,6 pontos)
SUV
De 0 a 3 anos
1 – Volkswagen T-Cross (73,0 pontos)
2 – Volkswagen Nivus (64,1 pontos)
3 – Hyundai Creta (62,1 pontos)
4 – Chevrolet Tracker (56,2 pontos)
5 – Jeep Compass (55,6 pontos)
6 – Fiat Fastback (53,7 pontos)
7 – Honda HR-V (53,0 pontos)
8 – Renault Duster (52,0 pontos)
9 – Jeep Renegade (51,2 pontos)
10 – Fiat Pulse (49,1 pontos)
De 4 a 8 anos
1 – Jeep Compass (81,2 pontos)
2 – Jeep Renegade (57,8 pontos)
3 – Nissan Kicks (55,2 pontos)
4 – Hyundai Creta (54,3 pontos)
5 – Volkswagen T-Cross (54,0 pontos)
6 – Chevrolet Tracker (50,2 pontos)
7 – Honda HR-V (50,2 pontos)
8 – Renault Duster (48,1 pontos)
9 – Volkswagen Nivus (45,0 pontos)
10 – Ford Ecosport (42,6 pontos)
De 9 a 12 anos
1 – Renault Duster (69,5 pontos)
2 – Jeep Renegade (67,8 pontos)
3 – Honda HR-V (65,9 pontos)
4 – Ford Ecosport (56,5 pontos)
5 – Chevrolet Spin (49,8 pontos)
6 – Jeep Compass (46,4 pontos)
7 – Hyundai ix35 (44,2 pontos)
8 – Chevrolet Tracker (43,1 pontos)
9 – Nissan Kicks (42,7 pontos)
10 – Hyundai Creta (42,2 pontos)
13 ou mais anos
1 – Ford Ecosport (81,0 pontos)
2 – Mitsubishi Pajero (51,8 pontos)
3 – Hyundai Tucson (48,1 pontos)
4 – Honda CR-V (44,7 pontos)
5 – Renault Duster (44,5 pontos)
6 – Kia Motors Sportage (40,3 pontos)
7 – Chevrolet Captiva (39,9 pontos)
8 – Hyundai Santa Fe (39,2 pontos)
9 – Chevrolet Spin (38,5 pontos)
10 – Hyundai ix35 (37,9 pontos)