Onix, Corolla e T-Cross lideram ranking de carros usados no Sudeste

O Chevrolet Onix, o Toyota Corolla e o Volkswagen T-Cross lideraram suas categorias entre os carros usados com até três anos no Sudeste em agosto de 2026. O resultado consta do Índice de Veículos Usados, elaborado pelo Grupo OLX em parceria com a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), que combina dados de procura e vendas.

O levantamento compara os modelos dentro de cada categoria e faixa de idade. A classificação resulta da média entre o indicador de demanda da OLX e o de vendas da Fenauto. As posições, portanto, refletem o desempenho nessa combinação, sem indicar necessariamente quais carros foram os mais vendidos em números absolutos.

Entre os hatches, modelos com porta-malas integrado à cabine, o Onix também ficou em primeiro lugar na faixa de quatro a oito anos. Nos veículos de nove a doze anos, o Hyundai HB20 liderou, seguido pelo Onix e pelo Fiat Palio. Honda Fit e Renault Sandero completaram os cinco primeiros. Entre os carros com treze anos ou mais, o Volkswagen Gol ocupou o topo.

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O Toyota Corolla teve a liderança mais abrangente entre os sedãs, que possuem porta-malas separado da cabine. O modelo ficou em primeiro nas três faixas de até doze anos. Entre os veículos com treze anos ou mais, a liderança foi do Honda Civic.

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Nos SUVs com até três anos, o T-Cross apareceu à frente do Volkswagen Nivus e do Hyundai Creta. Fiat Fastback e Honda HR-V completaram os cinco primeiros. Na faixa de quatro a oito anos, a Jeep ocupou as duas primeiras posições, com Compass e Renegade, seguida pelo Nissan Kicks.

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O Honda HR-V assumiu a primeira colocação entre os SUVs de nove a doze anos. Já na faixa de treze anos ou mais, o Ford EcoSport liderou o ranking regional.