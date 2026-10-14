Onde investir o prêmio de R$ 150 milhões da Mega-Sena sem pagar Imposto de Renda

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira 14 o sorteio do concurso 3070 da Mega-Sena. O prêmio está acumulado em 150 milhões de reais e as apostas podem ser feitas até as 20 horas nas casas lotéricas ou no site do próprio banco. As dezenas serão sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21 horas. O sortudo ou a sortuda que faturar essa bolada teria uma renda vitalícia milionária por mês, se souber aplicá-la em produtos financeiros seguros. Para melhorar, algumas opções são isentas de Imposto de Renda.

A diferença no longo prazo pode ser significativa. A maioria dos investimentos segue um tabela progressiva de desconto do Imposto de Renda, cujo objetivo é incentivar aplicações de longo prazo. Assim, na média, se o tempo de aplicação for de até 180 dias, o investidor pagará 22,5% de IR sobre os ganhos. A alíquota cai na medida em que o prazo se amplia: 20% (de 181 a 360 dias de permanência na aplicação); 17,5% (de 361 a 720 dias); e 15% (a partir de 721 dias).

Alguns produtos financeiros, no entanto, são isentos de IR, dada a sua importância estratégica para atrair capital para áreas de grande interesse econômico. É o caso das Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) e das Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs). Esses papéis são emitidos pelos bancos, que utilizam o dinheiro captado junto aos investidores para financiar o setor imobiliário e o setor agrícola. A boa notícia é que as simulações indicam que, se o ganhador da Mega-Sena aplicar os 150 milhões do prêmio em LCIs e LCAs, obterá o melhor ganho entre as opções de renda fixa neste momento.

Considerando-se uma rentabilidade desses papéis equivalente a 85% do CDI (Certificado de Depósito Interbancária), e adotando-se uma taxa DI de 13,65% ao ano, essa bolada renderia por mês 1,43 milhão de reais – e sem a obrigação de pagar nada ao Leão e com baixo risco de calote dos emissores.

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Outra forma de investir nesses setores e se beneficiar com a isenção de IR é por meio dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs). A diferença principal está em quem emite tais papéis – enquanto as LCIs e as LCAs são lançadas pelos bancos, CRIs e CRAs são emitidos por companhias securitizadoras. Tais empresas são especialistas em transformar carteiras de créditos futuros em títulos de investimentos negociáveis no mercado de capitais. Neste caso, o risco de calote é considerado baixo ou médio, de acordo com o perfil da carteira de recebíveis.

As debêntures incentivadas são outra alternativa de investimento isento de IR, embora o risco seja considerado de médio a alto, conforme o risco de crédito da empresa que emite o papel. Criadas para atrair capital para setores estratégicos de infraestrutura, como o saneamento básico, as debêntures funcionam, na prática, como um empréstimo dos investidores às empresas interessadas em captar recursos para realizar projetos nas áreas atendidas.

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Em troca, o investidor recebe uma remuneração e o compromisso da companhia de pagar o valor principal desse empréstimo no prazo de vencimento. A principal referência de rentabilidade desses papéis é o IDA IPCA Infraestrutura, índice criado pela Anbima – a entidade que representa o mercado de capitais. No ano passado, esse indicador acumulou um retorno de 16%. Neste ano, o retorno até setembro é de 4,7%.

Por fim, a caderneta de poupança, considerada a pior aplicação de renda fixa, renderia ao ganhador da Mega-Sena pouco mais de 911 000 reais por mês. Como se sabe, ela também é isenta de Imposto de Renda. Embora haja diferenças gritantes entre multinacionais de grande porte e companhias de pequeno e médio faturamento, a renda mensal gerada pela poupança é mais de dez vezes maior do que a média de remuneração de altos executivos brasileiros neste ano. Uma pesquisa da Robert Half, uma das principais consultorias de recrutamento de executivos do país, concluiu que o salário médio na cúpula das empresas é de 80 000 reais por mês.

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Prêmio da Mega-Sena pode garantir renda mensal milionária