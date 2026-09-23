Oncoclínicas vende participação em empresa espanhola por 1 euro

A Oncoclínicas (ONCO3) concluiu a venda de sua participação na espanhola Medica Scientia Innovation Research (Medsir) por um valor simbólico: apenas 1 euro. Apesar da cifra, o principal efeito financeiro da operação está em outro ponto. Com o acordo, a companhia deixa de ter obrigações relacionadas ao investimento que poderiam resultar em pagamentos futuros de até 52 milhões de euros, cerca de 304 milhões de reais.

A transação foi realizada pela Idengene Medicina Diagnóstica, controlada integral da Oncoclínicas, que vendeu toda a sua participação para a MAJ 3 Capital. Com isso, a compradora passou a deter 100% do capital da Medsir. O acordo também encerra uma arbitragem que havia sido requerida pela MAJ 3. Além do euro pago pela participação, a operação prevê que a Oncoclínicas receba 350 mil euros referentes ao pagamento parcial de um empréstimo conversível. Segundo a companhia, o dinheiro será destinado à compra de medicamentos.

Venda ocorre em meio à reestruturação

A saída da Medsir acontece enquanto a Oncoclínicas passa por um processo mais amplo de reorganização financeira. Em julho, o grupo apresentou pedido de recuperação extrajudicial para renegociar cerca de 5,1 bilhões de reais em dívidas. O processamento do pedido foi deferido pela Justiça de São Paulo em agosto. A companhia também vem reduzindo sua exposição a negócios fora de sua operação principal. Em agosto, concluiu a venda de sua participação em uma joint venture na Arábia Saudita por 33,3 milhões de reais.

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A Medsir é uma empresa especializada no desenvolvimento e gestão de pesquisas clínicas independentes em oncologia. A Oncoclínicas havia entrado no negócio em 2022, quando adquiriu 49% da companhia espanhola por 5,75 milhões de euros. O acordo da época previa ainda pagamentos adicionais de até 3,5 milhões de euros caso determinadas metas fossem atingidas.

A venda atual por 1 euro não deve ser interpretada isoladamente como uma avaliação do valor da Medsir. A companhia não informou eventual ganho ou perda contábil decorrente da operação. O acordo envolve, além da transferência da participação, o encerramento da arbitragem e a eliminação das obrigações futuras que poderiam alcançar 52 milhões de euros.