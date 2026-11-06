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Oncoclínicas amplia apoio a plano de recuperação para quase 75% dos créditos

Empresa apresenta novas adesões à Justiça e atualiza valor das dívidas incluídas na renegociação

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 08h03
Especialista em reestruturação deixa rede de clínicas
O montante corresponde a 74,6% da base abrangida pela proposta, estimada em R$ 5,8 bilhões, sem considerar dívidas entre empresas do próprio grupo. (Divulgação/Divulgação)
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Oncoclínicas amplia apoio a plano de recuperação para quase 75% dos créditos Priorize VEJA no Google

A Oncoclínicas recebeu novas adesões ao plano de recuperação extrajudicial e passou a contar com o apoio de credores que detêm mais de R$ 4,3 bilhões em créditos. O montante corresponde a 74,6% da base abrangida pela proposta, estimada em R$ 5,8 bilhões, sem considerar dívidas entre empresas do próprio grupo. As informações foram divulgadas em fato relevante na quarta-feira, 4.

O percentual avançou 13 pontos percentuais em relação aos 61,6% informados no fim de outubro. Na ocasião, os credores que haviam aderido à renegociação reuniam mais de R$ 3,5 bilhões. O índice considera o valor dos créditos representados pelos participantes, e não a quantidade de credores. 

As novas adesões foram apresentadas no processo que tramita na 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. O procedimento envolve a Oncoclínicas e determinadas controladas. A comunicação ao mercado trata do aumento do apoio ao acordo e não anuncia sua homologação judicial.

Como funciona a recuperação extrajudicial

A recuperação extrajudicial permite que uma empresa negocie condições de pagamento com seus credores e submeta o acordo à Justiça. Para que o plano possa alcançar também credores que não aderiram, a Lei de Recuperação e Falências exige a assinatura de titulares de mais da metade do valor dos créditos de cada espécie abrangida.

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A legislação permite apresentar o pedido com adesão inicial de pelo menos um terço dos créditos de cada espécie incluída, desde que a empresa se comprometa a alcançar a maioria exigida em até 90 dias. Esse patamar inicial, portanto, não equivale ao quórum necessário para estender as condições do acordo aos demais credores abrangidos. 

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