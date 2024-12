Omelete Company adquire Anime Friends e mira faturamento de R$ 1 bilhão

A Omelete Company, organizadora de eventos como a CCXP e a Gamescom Latam, anunciou a aquisição do Anime Friends, principal festival de cultura pop asiática da América Latina. A compra, anunciada durante o Unlock CCXP24, marca um passo decisivo na estratégia da empresa de se consolidar como líder no mercado de eventos de cultura pop e atingir a meta ambiciosa de 1 bilhão de reais em faturamento até 2030.

A aquisição faz parte de uma série de iniciativas de expansão da Omelete Company, que busca ampliar seu portfólio e alcançar novos públicos. O movimento estratégico se alinha com o crescente interesse por conteúdos da cultura pop oriental no Brasil e no mundo. “Com a entrada do Anime Friends, a Omelete Company não apenas reforça sua posição como líder em eventos de cultura pop na América Latina, mas também diversifica ainda mais seu alcance, oferecendo novas oportunidades de conexão entre público e marcas”, afirmou Renato Fabri, executivo do grupo.

O Anime Friends, fundado em 2003, vem crescendo exponencialmente. Este ano, o evento registrou números recordes, com mais de 140 mil participantes em uma área de 54 mil metros quadrados. A programação diversificada, que inclui shows internacionais, concursos de cosplay e painéis exclusivos, atrai um público jovem e engajado, representando um grande potencial para a Omelete Company.

A sinergia entre os eventos da Omelete Company e o Anime Friends é evidente. Juntos, os três eventos – CCXP, Gamescom Latam e Anime Friends – somam um público potencial de mais de 500 mil pessoas, criando um ecossistema único para o intercâmbio cultural e a geração de experiências inovadoras. A CCXP, por exemplo, já vem investindo em conteúdos da cultura pop oriental, com a presença de animes da Crunchyroll, um palco dedicado à cultura asiática e painéis sobre K-dramas.

A aquisição do Anime Friends foi celebrada por ambas as empresas. “O Anime Friends é um patrimônio da cultura pop no Brasil, e estamos honrados em trazê-lo para o portfólio da Omelete Company, declarou Pierre Mantovani, CEO da Omelete Company. “Nosso objetivo é elevar o evento a novos patamares, mantendo sua essência e ampliando as possibilidades para os fãs.”

Juliano Anitelli, executivo do Anime Friends, também destacou a importância da união com a Omelete Company: “Um novo caminho, que não só amplia as oportunidades como profissionaliza este produto incrível”.

Com a aquisição do Anime Friends, a Omelete Company consolida sua posição como a maior empresa de cultura pop da América Latina e se aproxima da meta de alcançar 1 bilhão de reais em faturamento até 2030. A união das marcas promete trazer ainda mais inovação e experiências memoráveis para os fãs de cultura geek e asiática no Brasil e no mundo.