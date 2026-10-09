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Economia

Olho no Japão – O carry de centenas de bilhões que ninguém consegue rastrear até o Brasil

Operações com derivativos escondem o caminho entre o dinheiro barato em iene e apostas em moedas de juros altos como o real

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 09h00
Multidão de pessoas caminha por uma rua movimentada em Tóquio ao entardecer, com edifícios altos e luminosos de lojas e restaurantes ao fundo. As luzes dos carros e dos letreiros iluminam a cena, criando um ambiente urbano vibrante.
Pedestres caminham por rua comercial em Tóquio (Getty/Getty Images)
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Esta é a segunda de uma série de cinco reportagens que o Radar Econômico publica sobre a mudança do regime de juros no Japão, o yen carry trade e os efeitos dessa transformação sobre os mercados globais e os ativos brasileiros.

Uma das maiores operações especulativas do mercado financeiro mundial tem uma característica desconfortável: ninguém sabe exatamente quanto dinheiro existe nela — nem para onde ele foi.

Na véspera da turbulência que sacudiu os mercados em agosto de 2024, o Banco de Compensações Internacionais, o BIS, estimou que diferentes indicadores apontavam para algo próximo de 40 trilhões de ienes, ou cerca de 250 bilhões de dólares à época, em operações relacionadas ao chamado *yen carry trade*. O próprio banco advertiu que o número poderia estar subestimado por causa das enormes lacunas existentes nos dados.

O problema fica ainda maior quando se tenta responder à pergunta que interessa ao Brasil: quanto desse dinheiro está apostado no real, nos juros brasileiros ou em outros ativos do país?

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Não há uma resposta confiável.

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E a razão está na forma como essas operações são montadas.

Na versão mais simples do *carry trade*, um investidor toma dinheiro emprestado em uma moeda de juros baixos, vende essa moeda e aplica os recursos onde os juros são maiores. Durante décadas, o iene foi praticamente feito sob medida para desempenhar o primeiro papel. O Japão manteve taxas próximas de zero enquanto países como Brasil e México ofereciam remunerações muito superiores.

Se todas as operações fossem feitas dessa maneira, seria relativamente fácil acompanhá-las. Bastaria procurar empréstimos em iene e seguir o dinheiro até o ativo comprado.

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Mas o mercado real funciona de outra maneira.

Fundos e investidores alavancados podem construir o mesmo risco usando forwards, swaps cambiais, futuros e opções, sem necessariamente tomar um empréstimo convencional em ienes. O BIS observa que esse é um dos motivos pelos quais estatísticas bancárias tradicionais conseguem capturar apenas uma parte do fenômeno.

Mais importante para o Brasil: as duas moedas envolvidas sequer precisam aparecer na mesma operação.

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Um fundo que queira financiar uma aposta em real com iene pode, por exemplo, montar uma posição vendida em iene contra o dólar e, separadamente, outra comprada em real contra o dólar. Economicamente, o resultado pode se parecer com uma aposta comprada em real e financiada em iene. Estatisticamente, porém, aparecem duas transações distintas.

O dólar funciona como ponte invisível entre as duas.

É por isso que procurar simplesmente japoneses comprando títulos brasileiros pode levar à conclusão errada sobre a dimensão do risco.

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O Tesouro Nacional confirmou ao Radar Econômico que suas estatísticas permitem saber quanto da dívida pública está nas mãos de não residentes, mas não identificar a nacionalidade desses investidores. Mesmo uma abertura por país, porém, não resolveria o problema: um fundo americano, britânico ou sediado em um paraíso financeiro pode construir uma posição em real financiada sinteticamente em iene sem que um único iene seja transferido diretamente do Japão para o Brasil.

Especialistas com conhecimento direto desse mercado reforçaram que empréstimos internacionais denominados em iene não podem ser tratados automaticamente como carry trade. Parte deles corresponde a operações bancárias comuns, financiamento dentro de grupos financeiros, hedge de empresas e administração de liquidez. No sentido oposto, parte do carry verdadeiro pode nunca aparecer nos balanços porque está montada em derivativos.

O efeito é curioso: as estatísticas podem superestimar e subestimar o carry ao mesmo tempo.

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Elas superestimam quando classificam todo financiamento em iene como aposta especulativa. E subestimam quando deixam de fora operações sintéticas feitas com derivativos.

A ex-integrante do conselho do Banco do Japão Sayuri Shirai, hoje professora da Universidade Keio, fez uma advertência semelhante em entrevista à VEJA. Para ela, é equivocado assumir que todo o enorme volume de financiamento em iene encontrado nas estatísticas internacionais representa investidores tomando dinheiro japonês para apostar em ativos de maior rendimento.

Há ainda outra dificuldade. O *carry trade* não é um fundo, uma classe de ativos ou um mercado organizado com patrimônio divulgado diariamente. É uma estratégia.

O mesmo hedge fund pode estar vendido em iene, comprado em real, comprado em ações americanas e exposto a crédito simultaneamente. Quando a volatilidade aumenta, não é necessário que ele feche apenas a operação cambial. Perdas ou exigências maiores de margem em uma posição podem forçá-lo a reduzir risco em outras.

Foi justamente isso que chamou a atenção do BIS durante a turbulência de agosto de 2024.

Naquele episódio, o iene se valorizou rapidamente, posições alavancadas começaram a ser desmontadas e o movimento se espalhou por diferentes classes de ativos. Em 5 de agosto de 2024, o índice Topix da Bolsa japonesa despencou 12% num único pregão. Moedas utilizadas como destino de operações de carry também sofreram.

O BIS concluiu posteriormente que a desalavancagem ajudou a amplificar um choque que inicialmente parecia relativamente pequeno. Quanto mais o iene se fortalecia, maiores ficavam as perdas daqueles que haviam apostado contra a moeda. Isso obrigava novos investidores a fechar posições, que por sua vez fortaleciam ainda mais o iene.

É uma engrenagem que funciona bem enquanto quase ninguém quer sair ao mesmo tempo.

O estudo mais recente do BIS sobre o tema, publicado em maio deste ano, encontrou justamente esse efeito: quando há grandes posições vendidas nas moedas usadas para financiar o carry, um aperto inesperado de política monetária pode produzir uma reação cambial maior porque investidores alavancados precisam desmontar essas posições.

A dificuldade de medir o fenômeno não significa, portanto, que ele seja pequeno.

Significa que é preciso procurar suas pegadas.

Entre os indicadores utilizados pelo mercado estão o tamanho das apostas especulativas contra o iene, as posições em moedas de juros altos, a volatilidade cambial, o custo de financiamento, as margens exigidas pelas bolsas e a correlação entre movimentos de moedas, ações e crédito.

É justamente por esse caminho que a VEJA passou a investigar o Brasil.

Os dados americanos da CFTC permitem enxergar uma pequena parcela das posições mantidas por fundos alavancados em iene e real. Eles não permitem conectar individualmente as duas operações, mas permitem observar se os investidores reduzem uma enquanto desmontam a outra.

E foi aí que surgiu um sinal relevante.

Em 2024, durante o grande choque do carry trade, uma enorme posição vendida em iene foi praticamente eliminada enquanto fundos ampliavam suas apostas contra o real.

Em setembro de 2026, outra virada brusca nas posições em iene ocorreu ao mesmo tempo em que esses fundos reduziram fortemente suas apostas a favor da moeda brasileira.

Uma coincidência não demonstra causalidade. Duas ocorrências tampouco provam que o iene financiava diretamente cada posição em real.

Mas permitem fazer uma pergunta muito mais concreta do que tentar encontrar um fluxo inexistente entre Tóquio e São Paulo:

o que acontece com o real quando investidores alavancados do mundo inteiro começam a desfazer suas apostas contra o iene?

É essa conta que o Radar Econômico apresenta na terceira reportagem da série Olho no Japão.

Leia aqui a primeira reportagem Olho no Japão

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