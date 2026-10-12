Olho no Japão — Japão pode encarecer o dinheiro no mundo sem vender seus trilhões

Esta é a quinta e última reportagem da série Olho no Japão, em que o Radar Econômico investigou a mudança do regime de juros japonês, o yen carry trade e os efeitos dessa transformação sobre os mercados globais e os ativos brasileiros.

O maior risco da virada dos juros japoneses para o resto do mundo talvez não envolva uma corrida para vender Treasuries, uma explosão do iene ou uma nova crise como a de agosto de 2024.

Pode acontecer quase silenciosamente.

Quando títulos estrangeiros comprados por bancos, seguradoras e fundos de pensão japoneses vencerem, parte do dinheiro simplesmente pode não ser reinvestida no exterior.

A diferença parece pequena. Aplicada a uma das maiores reservas privadas de capital do planeta, não é.

Continua após a publicidade

No final de 2025, investidores japoneses possuíam 1,806 quatrilhão de ienes em ativos no exterior. Ao câmbio atual, trata-se de um universo superior a 11 trilhões de dólares. Só os investimentos em ações, fundos e títulos estrangeiros somavam 768,7 trilhões de ienes. O Japão tinha uma posição internacional líquida credora de 561,8 trilhões de ienes.

Continua após a publicidade

É esse gigantesco reservatório de poupança que durante décadas ajudou a financiar governos, empresas e mercados ao redor do planeta.

O motivo era simples.

Continua após a publicidade

Em casa, o dinheiro quase não rendia.

Com os juros japoneses próximos de zero — e durante parte desse período negativos — bancos, seguradoras, fundos de pensão e outros investidores tinham fortes incentivos para comprar Treasuries americanos, títulos europeus, dívida australiana e uma enorme variedade de ativos fora do Japão.

Continua após a publicidade

Esse cálculo mudou.

O rendimento do título japonês de dez anos chegou a 3,075% em setembro, maior nível desde 1996. Os papéis de trinta anos chegaram a 4,13%.

Continua após a publicidade

A Amundi disse ao Radar Econômico que, depois do custo da proteção cambial, um JGB de dez anos pode oferecer retorno próximo de 5% quando convertido para dólares.

A PIMCO, uma das maiores gestoras de renda fixa do mundo, considera que a mudança na alocação relativa já está em curso.

Pramol Dhawan, chefe de gestão de portfólios de mercados emergentes da PIMCO, explicou ao Radar Econômico que os japoneses hoje encontram oportunidades melhores dentro de casa e, consequentemente, têm menos necessidade de procurar retorno no exterior.

Isso não significa que os japoneses estejam vendendo tudo.

Aliás, esse é um dos principais cuidados que a investigação desta série encontrou.

Grandes fundos de pensão e seguradoras japonesas ainda não promoveram uma migração maciça para títulos domésticos. A PIMCO considera o movimento uma tendência emergente, e não uma transformação estrutural já concluída.

A ex-integrante do conselho do Banco do Japão Sayuri Shirai, hoje professora da Universidade Keio, apontou ao Radar Econômico justamente para um processo mais lento.

Em vez de grandes instituições venderem imediatamente suas carteiras estrangeiras para levar o dinheiro de volta ao Japão, um movimento mais provável seria deixar vencer parte dos títulos externos e reinvestir uma parcela menor fora do país.

Essa diferença é essencial.

Uma venda provoca choque.

O não reinvestimento altera gradualmente a oferta de capital.

E alguns sinais dessa mudança já apareceram.

Segundo estimativa do HSBC, bancos japoneses venderam cerca de 70 bilhões de dólares em títulos estrangeiros em 2026, depois de terem comprado aproximadamente 35 bilhões de dólares no ano anterior. Em agosto, investidores japoneses compraram líquidos 4,8 trilhões de ienes em dívida soberana doméstica, maior volume em três meses.

O movimento ainda está longe de representar uma repatriação generalizada.

Só as seguradoras de vida japonesas administram 438,6 trilhões de ienes, cerca de 2,8 trilhões de dólares em ativos, e ainda avançam com cautela na mudança das carteiras.

Há uma razão.

Comprar um título hoje quando os juros podem continuar subindo significa correr o risco de vê-lo perder valor amanhã. Parte dos grandes investidores japoneses prefere esperar uma estabilização dos yields antes de fazer alterações maiores nas carteiras.

Ainda assim, os números americanos mostram uma mudança relevante.

Em janeiro deste ano, investidores atribuídos ao Japão possuíam 1,225 trilhão de dólares em Treasuries. Em julho, o valor havia caído para 1,104 trilhão.

São 121,4 bilhões de dólares a menos em seis meses, uma redução próxima de 10%. Os próprios dados do Tesouro americano alertam que a localização da custódia não identifica perfeitamente o proprietário final, portanto a queda não pode ser tratada integralmente como venda ou repatriação japonesa.

Mas o movimento chama atenção porque o Japão continua sendo o maior detentor estrangeiro de títulos do Tesouro americano.

E é justamente aí que uma mudança aparentemente doméstica pode ganhar dimensão mundial.

A PIMCO afirma que uma redução da demanda japonesa não determina sozinha os juros americanos. O mercado de Treasuries tem uma base de investidores enorme e diversificada.

Mas um investidor tradicionalmente estável se tornar mais seletivo significa que alguém terá de oferecer um preço melhor — ou, em renda fixa, um juro maior — para convencer outros compradores a ocupar seu lugar.

Esse efeito tende a aparecer no chamado prêmio de prazo, a remuneração adicional exigida pelo investidor para carregar um título durante muitos anos.

Hoje, esse problema não existe isoladamente.

Governos ao redor do mundo emitem volumes crescentes de dívida, enquanto os juros globais voltaram a subir. O rendimento do Treasury americano de dez anos chegou a superar 5,3% no início de outubro, uma transformação relevante na referência usada para precificar praticamente todos os demais ativos financeiros.

Se o Japão — historicamente um dos grandes fornecedores de poupança para esse sistema — diminuir sua participação marginal, o efeito pode ser pequeno em cada mês e enorme ao longo dos anos.

Takahide Kiuchi, ex-integrante do conselho do Banco do Japão e hoje economista do Nomura Research Institute, disse ao Radar Econômico que vê justamente nesse canal um dos principais riscos globais da transformação japonesa.

Para ele, bancos japoneses têm espaço para aumentar compras de títulos domésticos e reduzir ativos denominados em moeda estrangeira. Fundos de pensão também poderiam, no futuro, elevar a parcela destinada aos JGBs.

Mas Kiuchi chama atenção para uma segunda força: se os rendimentos japoneses continuarem subindo por preocupações com a situação fiscal do próprio Japão, essa alta poderá ajudar a pressionar os juros globais.

O país tem, portanto, uma posição peculiar.

Durante décadas, seus juros extraordinariamente baixos ajudaram a empurrar capital para o exterior.

Agora, seus juros mais elevados podem começar a competir por esse mesmo capital.

Para o Brasil, o problema não é imaginar centenas de bilhões de dólares japoneses abandonando títulos brasileiros de repente. Como esta série mostrou, nem sequer há evidência de que investidores japoneses sejam diretamente responsáveis por parcela relevante da dívida brasileira.

O canal é outro.

Quando um Treasury passa a pagar mais, ou quando um JGB se torna mais competitivo, o retorno exigido para assumir risco no Brasil também muda.

A Amundi continua positiva em dívida brasileira e no real. Grégoire Pesques, diretor de investimentos de estratégias de renda fixa da gestora, destacou ao Radar Econômico juros superiores a 14% em termos nominais e próximos de 9% em termos reais no país.

É um enorme colchão de rendimento.

Mas ele não existe no vácuo.

Quanto maior o retorno oferecido por ativos considerados seguros, maior precisa ser a compensação exigida para carregar risco fiscal, cambial e político em mercados emergentes.

A PIMCO considera que o impacto sobre o Brasil ocorreria por três vias simultaneamente: juros americanos mais altos, câmbio e aumento do prêmio exigido nos títulos locais.

Não é uma hipótese meramente acadêmica sobre mercados emergentes.

Em setembro, investidores retiraram 26,3 bilhões de dólares dos mercados emergentes, na primeira saída mensal desde junho, em meio à alta dos juros americanos e à redução global do apetite por risco.

O Japão não provocou esse movimento.

Ele mostra, porém, a rapidez com que uma mudança na taxa considerada livre de risco pode atingir países que precisam disputar capital internacional.

É isso que transforma a mudança japonesa em algo maior do que uma história sobre o Japão.

Nas primeiras reportagens desta série, o Radar Econômico mostrou como o iene serviu durante décadas para financiar posições de carry, por que ninguém consegue calcular com precisão quanto dessas operações chega ao Brasil e como, em 2024 e novamente em setembro deste ano, grandes mudanças nas posições contra o iene coincidiram com redução do risco assumido por fundos alavancados no real.

Esse é o lado rápido da história.

O lado lento pode ser mais importante.

O Japão não precisa vender seus trilhões de dólares no exterior. Basta decidir que, daqui para frente, uma parcela menor de sua gigantesca poupança precisa sair de casa.

Nesse cenário, o dinheiro não desaparece.

Ele simplesmente fica mais caro.

E países como o Brasil precisam pagar a conta.

Leia as outras três reportagens publicadas pelo Radar Econômico:

1 – A era do dinheiro quase grátis começa a mudar

2 – O carry de centenas de bilhões que ninguém consegue rastrear até o Brasil

3 – Fundos cortam 40% da aposta no real em nova virada do iene

4 – Quase R$ 900 bilhões mostram o tamanho da exposição estrangeira no Brasil