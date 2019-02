Oi e Tim garantem interesse no leilão 4G

Por Glauber Gonçalves, Mariana Durão e Mônica Ciarelli

Rio – O grupo Oi decidiu participar do leilão de 4G, marcado para 12 de junho. Segundo o diretor financeiro e de Relações com Investidores da empresa, Alex Zornig, o que ainda falta definir é a estratégia de entrada na disputa. “Dia 12, se acontecer o leilão, a Oi vai estar presente”, afirmou. “Agora só falta saber como e de quanto (será a proposta)”, completou.

Para o executivo, existem pontos que ainda não estão claros, como o valor dos depósitos das garantias e quem tem o espectro nas capitais. “O edital está meio confuso”, disse.

A Oi solicitou à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informação sobre quem atua nas capitais e aguarda uma resposta até 25 de maio. “Sem isso fica difícil saber com quem estamos (competindo)”, disse o executivo, após palestra no seminário Rio Investors Day.

No mesmo evento, o diretor de Relações com Investidores da TIM, Rogério Tostes, reafirmou o interesse da operadora em participar do leilão. “Estamos muito bem de frequência, mas não podemos ficar de fora do 4G. Espectro é oxigênio”, disse.

Já a Vivo foi mais cautelosa em tratar da possível participação no leilão. Embora avalie que as características da disputa não sejam as ideais, a tele mostrou resignação quanto à realização da licitação. “A frequência não é a ideal, mas é o que temos. Veio por decreto”, afirmou o diretor de Relações com Investidores da Vivo, Carlos Raimar, evitando detalhar a estratégia da companhia para o leilão.