OGX paga parte de dívida milionária à Queiroz Galvão e Barra Energia

A Óleo e Gás Participações (antiga OGX) quitou a primeira parcela em atraso referente a uma dívida de 73 milhões de reais dos campos de Atlanta e Oliva, na Bacia de Santos, operados pela Queiroz Galvão.

De acordo com a empresa, o pagamento foi protocolado na Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) dentro do prazo previsto no contrato. A empresa informou também que as demais parcelas pendentes serão pagas integralmente dentro dos prazos.

A empresa havia sido questionada pelas parceiras, entre elas a Queiroz Galvão Exploração e Produção (QGEP), no consórcio explorador dos blocos pelo não pagamento de três aportes, entre novembro e dezembro. Além da QGEP, a Barra Energia também integra o consórcio. As duas empresas alegaram ter assumido todos os aportes contratuais não cumpridos pela petroleira de Eike Batista.

Em recuperação judicial, a companhia precisou ainda apresentar documentos que confirmem sua capacidade financeira para cumprir os contratos com a ANP. A ex-OGX é a principal acionista do bloco, com 40% de participação. Após o questionamento das parceiras, a companhia informou que os investimentos nos blocos estão previstos em seu plano de reestruturação.

