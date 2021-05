Ofertas iniciais da Pfizer previam 18,5 mi de doses até junho de 2021

O gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo, detalhou à CPI da Pandemia, nesta quinta-feira, 13, as ofertas da vacina da empresa, desenvolvida em parceria com a companhia alemã BioNTech, ao Brasil. Segundo ele, caso a proposta feita em agosto do ano passado tivesse sido aceita, o cronograma da companhia se propunha a entregar 18,5 milhões de doses até o final do segundo trimestre de 2021. Pelo contrato firmado com governo federal, assinado em 19 de março deste ano, a previsão é que a farmacêutica disponibilize 13,5 milhões de unidades até o fim de junho. Até agora, pouco mais de 2,2 milhões de doses do imunizante foram entregues ao país.

Perguntas sobre o detalhamento de vacinas e estimativa de entrega de doses foram objeto de pergunta do relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), e do senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da comissão. “São respostas fundamentais para esta comissão”, enfatizou Aziz.

Em questionamento feito pelo senador Marcos Rogério (DEM-RO), sobre cláusulas jurídicas do acordo, Murillo afirmou que houve segurança jurídica para a assinatura do contrato com o governo brasileiro em março deste ano, após a promulgação da lei 14,125, pela qual os estados, o Distrito Federal e os munícipios estão autorizados a adquirir vacinas contra a Covid-19 e assumir a responsabilidade civil em relação a efeitos adversos pós-vacinação. “Eu não posso assegurar que a vacinação começaria neste ano porque o contrato é uma parte e tínhamos que ter outras condições, entre elas a regulatória. O que posso afirmar com certeza é nossa oferta”, disse a se referir as propostas feitas, que entregariam até 1,5 milhões de doses ao Brasil.

Negociações

De acordo com Murillo, as primeiras reuniões com o governo brasileiro ocorreram nos meses de maio de junho de 2020. Como resultado das conversas iniciais, em que a farmacêutica norte-americana compartilhou o status de desenvolvimento da vacina, a Pfizer forneceu ao Ministério da Saúde, no dia 16 de julho, uma expressão de interesse. No documento, a empresa resumia as condições do processo de disponibilização do imunizante em curso com os demais países com os quais negociava. O executivo afirmou que desde o começo da pandemia a farmacêutica procurou oferecer acesso equitativo e justo de sua vacina para todos os países.

A primeira oferta do Pfizer ao Brasil foi feita no dia 14 de agosto. Nela, a fabricante se comprometia em oferecer 100 milhões de doses, divididas em dois contratos de, respectivamente, 30 e 70 milhões de doses. Quatro dias depois, a empresa fez uma nova oferta de 100 milhões de doses, com oferta maior de unidades para 2020. Ainda em agosto, no dia 26, a farmacêutica fez sua terceira proposta, também de 100 milhões de doses, melhorando ainda mais a promessa para o terceiro trimestre de 2021. Neste novo arranjo, seriam 3 milhões de doses até o fim de 2020, 5,5 milhões para o primeiro trimestre de 2021, 22 milhões para o segundo trimestre, 36 milhões para o terceiro e 33 milhões para o quarto. O governo não respondeu à proposta vinculante, com validade de 15 dias.

As tratativas continuaram. Em novembro, a Pfizer atualizou sua oferta. Nos dias 11 e 24 deste mês, a empresa ofereceu 70 milhões de doses ao governo brasileiro, mais uma vez sem retorno. No dia 15 de fevereiro de 2021, a farmacêutica fez novo contato, por meio do qual se propunha a entregar 100 milhões de doses este ano: 8,7 milhões no segundo trimestre, 32 milhões no terceiro e 59 milhões no quarto. No dia 8 de março, a Pfizer voltou a oferecer ao Brasil 100 milhões de doses, sendo 13,5 milhões para o segundo trimestre. O contrato foi assinado no dia 19 do mesmo mês. Um novo acordo, apresentado no dia 23 de abril, está prestes a ser fechado com a fabricante: serão mais 100 milhões de doses adicionais ao Brasil, para o último trimestre deste ano.