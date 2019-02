Oferta e demanda por voos domésticos caem em abril

Segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) nesta sexta-feira, houve queda na oferta e na demanda por voos domésticos em abril. Por outro lado, o número de assentos e a procura por viagens internacionais feitas por empresas aéreas brasileiras aumentaram no período.

A demanda interna caiu 3,35% em abril, em comparação ao ano passado – nos primeiros quatro meses do ano, houve queda acumulada de 1,74%. Na comparação com o ano passado, o único mês em que a procura por voos aumento foi em março, com alta de 1,17%. Já a oferta por voos nacionais recuou 4,06% em abril – a oitava queda consecutiva – devido a ajustes na oferta das duas principais companhias do setor. No acumulado em quatro meses, a oferta apresentou uma redução de 6,92% frente a igual etapa de 2012.

Com a diminuição da oferta, aumentou a taxa de ocupação das aeronaves, que chegou a 72,33% em abril. O número representa um aumento de 0,74% em comparação com o mesmo mês em 2012. No acumulado do ano até abril, o aproveitamento atingiu 73,91%, demonstrando uma melhora de 5,57% em relação aos quatro primeiros meses do ano passado.

Quanto à participação no mercado doméstico, a TAM se manteve na liderança, com participação de 38,42% da demanda, enquanto a Gol ficou com 36,24%. Contudo, o maior crescimento de participação de mercado foi registrado por Avianca e Azul, com altas de 43,26% e 35,19%, respectivamente.

Voos internacionais – Ao contrário do que aconteceu nos voos domésticos, a demanda por transporte aéreo internacional de passageiros das empresas aéreas brasileiras cresceu 1,49%, em comparação a abril do ano passado. Durante os primeiros quatro meses do ano, a demanda por viagens para o exterior acumulou um crescimento de 5,48% em relação aos mesmos meses de 2012.

A oferta apresentou uma alta de 9,39% em abril e atingiu o maior nível para o mês desde 2000. No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, a oferta registrou uma alta de 15,63% em relação ao mesmo período do ano passado.

Um crescimento mais acelerado da oferta que da demanda levou uma a queda da taxa de assento dos voos internacionais. A ocupação ficou em 75,21% em abril, ante os 81,06% do mesmo mês do ano passado.

(com Estadão Conteúdo)