Odebrecht faz maior pedido de recuperação judicial da história do país

A Odebrecht entrou nesta segunda-feira, 17, com um pedido de recuperação judicial, que se tornou o maior da história no Brasil – com uma dívida estimada em R$ 80 bilhões, ela superou o processo do grupo de telefonia Oi, que ostentava débitos de R$ 64 bilhões quando entrou com a medida em 2016.

O grupo, que enfrenta grave crise financeira desde que foi atingida em cheio pela Operação Lava Jato, acumula execuções judiciais em andamento e afirma estar sem alternativas para resolver seu problema de liquidez financeira.

Na última semana, a Caixa, uma das credoras da companhia, iniciou processo de execução das dívidas da empresa, aumentando a pressão do banco estatal sobre a Odebrecht que já vinha desde o pedido de recuperação judicial da Atvos, braço de açúcar e álcool da holding, no fim de maio. A Atvos, que tem dívida de quase R$ 12 bilhões, foi a primeira empresa do grupo a recorrer à proteção da Justiça para renegociar seus débitos.

Até a semana passada, os grandes bancos brasileiros negociavam em conjunto uma recuperação extrajudicial do grupo Odebrecht. Caso o pedido de recuperação judicial seja aceito pela Justiça, as instituições financeiras entrarão numa fila para receber os empréstimos, ao lado de funcionários, governo, fornecedores e outros. Além disso, o desconto sobre a dívida tende a ser bem maior.

