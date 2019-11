OCDE reduz estimativa de crescimento da economia global para 2020

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) reduziu a previsão de crescimento da economia mundial para 2020, passando a projetar avanço de 2,9%, ante estimativa anterior de 3%, divulgada em setembro. A razão, segundo a organização, é a ameaça persistente das tensões comerciais. Para 2019, a projeção de crescimento foi mantida em 2,9%. Essa é a menor taxa de crescimento anual desde a crise financeira de 2008/2009. Em 2018, o Produto Interno Bruto (PIB) global cresceu 3,6%.

“Os conflitos comerciais, o fraco investimento privado e a incerteza política persistente pesam sobre a economia mundial e aumentam o risco de estagnação a longo prazo”, destacou a OCDE. Entre as principais desacelerações previstas para o ano que vem, destaque para Estados Unidos (com alta do PIB de 2,3% em 2019, recuando para 2% em 2020) e China (6,2% em 2019 e 5,7% em 2020).

Para o Brasil, a previsão de crescimento do PIB foi mantida em 0,8% para 2019 e em 1,7% para 2020. As perspectivas são menores que as do mercado financeiro. No Boletim Focus, do Banco Central, economistas estimam crescimento de 0,92% neste ano e 2% em 2020.