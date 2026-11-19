A disputa entre a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a startup de inteligência artificial Enter ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira, 19. A OAB do Rio de Janeiro anunciou a edição da Resolução nº 616/2026, que estabelece restrições à intermediação e ao controle econômico de serviços jurídicos por empresas de tecnologia não registradas na entidade. A iniciativa atinge o modelo de negócios atribuído à Enter, unicórnio avaliado em 1,2 bilhão de dólares, que já enfrenta uma ação judicial movida pela OAB de São Paulo.

Segundo comunicado divulgado sobre a medida, a resolução impede que empresas de tecnologia contratem serviços jurídicos de clientes corporativos e repassem a execução dos processos a escritórios parceiros. As restrições também alcançam a administração de carteiras de ações judiciais, a definição e o controle de honorários advocatícios e o recebimento de comissões vinculadas ao volume de processos. O texto ainda prevê responsabilização disciplinar de advogados que participem de modelos considerados irregulares.

A ofensiva não pretende proibir o uso de inteligência artificial na advocacia, mas estabelecer limites para a atuação comercial das plataformas. O ponto central da controvérsia é a possibilidade de empresas que não são sociedades de advogados controlarem a relação econômica entre grandes clientes e escritórios, inclusive a distribuição de processos e a remuneração pelos serviços. Na prática, a interpretação defendida pela OAB pode impor obstáculos à expansão das chamadas legaltechs, que apostam na automação de atividades jurídicas para ganhar escala.

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O movimento ocorre apenas dois dias depois de uma decisão desfavorável à OAB-SP no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Na terça-feira, 17, o desembargador André Nabarrete Neto não conheceu do recurso apresentado pela seccional paulista para ampliar as restrições à Enter. O magistrado apontou obstáculos processuais à análise dos pedidos e observou que não havia provas suficientes de que a plataforma substituísse a atuação de advogados ou provocasse danos concretos à categoria. A decisão não julgou o mérito da ação, que continua em andamento.

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A OAB-RJ já integra, como coautora, o processo movido pela seccional paulista contra a Enter. Em outubro, a Justiça Federal determinou que a startup preservasse contratos, registros operacionais e documentos relacionados à utilização de sua tecnologia, mas não suspendeu suas atividades nem proibiu a celebração de novos contratos. A empresa tem sustentado que fornece ferramentas de apoio à gestão de processos e que a responsabilidade pelas estratégias, revisão e assinatura das peças permanece com advogados habilitados.

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A nova iniciativa amplia a disputa sobre os limites entre inovação tecnológica e exercício privativo da advocacia. Ainda não está definido, porém, até onde uma resolução de conselho profissional pode restringir diretamente a atividade de uma empresa de tecnologia sem uma decisão judicial específica. O comunicado anuncia as novas proibições, mas a íntegra oficial da Resolução nº 616/2026 não foi localizada, o que impede confirmar sua redação definitiva, vigência e alcance sobre as operações da Enter.