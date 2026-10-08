O valor faturado pela canadense Anne Carson com Prêmio Nobel de Literatura 2026

A poeta canadense Anne Carson, de 76 anos, venceu nesta quinta-feira, 8, o Prêmio Nobel de Literatura de 2026. Reconhecida por uma obra que combina poesia, prosa, tradução e referências à literatura clássica, a escritora receberá 12 milhões de coroas suecas, o equivalente a cerca de 1,2 milhão de dólares e 6 milhões de reais, pela cotação atual.

Carson é autora de livros como Autobiografia do Vermelho (1998), considerado uma de suas obras mais conhecidas, além de Eros, o Doce-Amargo (1986), Vidro, Ironia e Deus (1995), A Beleza do Marido (2001) e Antigonick (2012). A Academia Sueca destacou a capacidade da escritora de criar novas formas literárias a partir de um diálogo com a tradição clássica.

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De onde vem o dinheiro

O valor pago a Carson não sai diretamente do orçamento do governo sueco. O dinheiro dos prêmios Nobel tem origem na fortuna deixada pelo empresário e inventor sueco Alfred Nobel, que morreu em 1896.

Em seu testamento, Nobel determinou que a maior parte de seu patrimônio fosse transformada em um fundo e aplicada em investimentos considerados seguros. Os rendimentos desses recursos deveriam ser distribuídos anualmente na forma de prêmios para pessoas que tivessem proporcionado grandes benefícios à humanidade.

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A Fundação Nobel, criada em 1900, passou a administrar esse patrimônio e a investir os recursos para preservar o capital e, ao mesmo tempo, gerar receita suficiente para financiar os prêmios. Ao longo do tempo, a carteira passou por diferentes estratégias e hoje reúne diferentes tipos de ativos.

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O valor do prêmio varia ao longo dos anos de acordo com as decisões da Fundação Nobel e com a situação financeira de seu patrimônio. Para 2026, a fundação elevou a premiação em 1 milhão de coroas suecas, de 11 milhões para 12 milhões de coroas por categoria, em uma alta de cerca de 9%.

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O Nobel de Literatura é concedido desde 1901 e é uma das seis categorias previstas na estrutura original criada a partir do testamento de Alfred Nobel. Carson é a segunda canadense a conquistar a premiação, depois de Alice Munro, vencedora em 2013.