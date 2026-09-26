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O valor da multa que Lula impôs às bets que descumprirem as regras do fim das apostas

Valor pode ser milionário se empresa descumprir regras por cinco dias seguidos.; entenda

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 set 2026, 11h13
Eleitores se mostram majoritariamente contrários a Bets
Se a empresa descumprir a regras por cinco dias seguidos, a multa chega a 1 milhão de reais (South Agency/Getty Images)
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O valor da multa que Lula impôs às bets que descumprirem as regras do fim das apostas Priorizar nos meus resultados Google

As empresas de apostas que descumprirem as regras estabelecidas pelo governo Lula para o encerramento das bets estarão sujeitas a multa diária de 200 mil reais até a regularização das obrigações. Ou seja, se a empresa descumprir a regras por cinco dias seguidos, a multa chega a 1 milhão de reais. A penalidade está prevista na Medida Provisória nº 1.394, publicada nesta sexta-feira, 25, e poderá ser aplicada sem prejuízo de outras sanções.

A medida determina que, dez dias após a publicação da MP, as empresas deverão indisponibilizar o acesso aos sites e aplicativos destinados à oferta de apostas de quota fixa, inclusive nas lojas virtuais. A partir da publicação, também fica proibido o ingresso de novos recursos nas contas transacionais das plataformas, com exceções previstas para valores vinculados a ativos financeiros que precisem ser liquidados para cumprir as obrigações de restituição aos apostadores.

As autorizações concedidas às empresas atualmente em operação, porém, não serão encerradas imediatamente. Segundo a MP, as concessões, permissões e autorizações concedidas com base na legislação de 2023 serão extintas ao término de um prazo de 30 dias, contado a partir da publicação da medida. Durante esse período de transição, as empresas continuam sujeitas às obrigações previstas no texto.

Ao mesmo tempo, o governo bloqueia imediatamente a abertura de novos pedidos. A partir da publicação da MP, ficam proibidas novas concessões, permissões e autorizações para exploração de loterias de apostas de quota fixa. Os pedidos que ainda não tiverem sido decididos também ficam prejudicados.

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Dois dias para garantir o dinheiro dos apostadores

As bets terão dois dias, após a indisponibilização dos sites e aplicativos, para garantir a disponibilidade e a liquidez dos recursos necessários à restituição integral dos valores devidos aos apostadores. Isso inclui os saldos disponíveis, os valores referentes a apostas consideradas sem efeito e os prêmios devidos.

Nesse mesmo prazo, as empresas deverão enviar às instituições financeiras e de pagamento a relação individualizada dos apostadores, com CPF, valores a serem restituídos e contas de origem dos recursos. As informações também deverão ser encaminhadas à Secretaria de Prêmios e Apostas, acompanhadas da comprovação de que há recursos suficientes para os pagamentos.

Os valores destinados aos apostadores deverão permanecer separados do patrimônio das empresas e nas respectivas contas transacionais, sem possibilidade de utilização para outra finalidade que não seja o pagamento dos valores devidos.

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Bancos terão sete dias para devolver valores

Depois de receberem as informações das bets, as instituições financeiras e de pagamento terão sete dias para efetuar a restituição integral dos valores devidos aos apostadores. O dinheiro deverá ser transferido para uma conta de depósito ou de pagamento ativa de titularidade do apostador, identificada pelo CPF.

A restituição deverá ser feita preferencialmente para a conta de onde partiram os recursos, desde que ela esteja ativa e seja de titularidade do apostador. A MP também permite a transferência para outra conta pertencente ao mesmo titular.

Caso a devolução não seja possível, os recursos deverão ser transferidos pelas instituições financeiras e de pagamento para uma conta específica na Caixa Econômica Federal, destinada à restituição aos titulares, sob supervisão do Ministério da Fazenda.

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A MP também determina que a extinção das autorizações não elimina as obrigações das empresas relativas ao período em que estiveram autorizadas a operar, incluindo obrigações regulatórias, tributárias e financeiras, além das relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro, jogo responsável e integridade esportiva.

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