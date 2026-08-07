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O valor bilionário que a Petrobras (PETR4) pagará em dividendos aos acionistas

Estatal estabeleceu uma data para investidor ter direito a esse montante; veja detalhes

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 08h46 | Atualizado em 7 ago 2026, 09h28
Sede da Petrobras, no Rio de Janeiro
O valor por ação em dividendos da Petrobras será de 1,34814262 real (Fernando Frazão/Agência Brasil)
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O valor bilionário que a Petrobras (PETR4) pagará em dividendos aos acionistas Priorizar nos meus resultados Google

A Petrobras (PETR4) anunciou um pagamento de 17,4 bilhões de reais em dividendos referentes aos resultados do segundo trimestre de 2026, segundo comunicado enviado ao mercado na noite desta quinta-feira, 6.

O valor por ação em dividendos da Petrobras será de 1,34814262 reais. A quantia é a mesma para papel ordinário (PETR3) e preferencial (PETR4) em circulação.

Para ter direito ao dividendo da Petrobras, o investidor deverá ter a ação na carteira na noite do dia 21 de agosto de 2026. As ações da Petrobras serão negociadas ex-direitos a partir de 24 de agosto de 2026.

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O pagamento será realizado em duas parcelas iguais:

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  • a primeira de 0,67407131 real, em 23 de novembro, integralmente na forma de juros sobre capital próprio (JCP);
  • a segunda, em 21 de dezembro, composta por 0,47 real por ação em dividendos e 0,20 real por ação em JCP.
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Segundo a Petrobras, a distribuição proposta está alinhada à política de remuneração aos acionistas vigente. A medida prevê que, em caso de endividamento bruto igual ou inferior ao nível máximo de endividamento definido no plano estratégico em vigor, a Petrobras deverá distribuir aos seus acionistas 45% do fluxo de caixa livre.

A Petrobras encerrou o primeiro semestre com 85 bilhões de reais. A cifra representa um crescimento de 38% sobre o mesmo período do ano passado. Considerando-se apenas o segundo trimestre, a petrolífera apresentou um crescimento ainda maior, de 97%, sobre igual intervalo de 2025, alcançando 52,4 bilhões de reais. Veja detalhes nesta matéria.

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