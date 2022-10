O urgente recado do mercado financeiro para Lula

Atualizado em 31 out 2022, 14h55 - Publicado em 31 out 2022, 14h54

Por Luana Zanobia Atualizado em 31 out 2022, 14h55 - Publicado em 31 out 2022, 14h54

O mercado segue com enorme volatilidade nesta segunda-feira, 31, dia seguinte à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como novo presidente eleito no segundo turno das eleições. Após iniciar o dia em queda, o Ibovespa voltou a subir incentivado – possivelmente – pelo movimento dos investidores estrangeiros e pelo aumento da expectativa de um governo mais voltado para a centro-esquerda. Mas voltou a operar em baixa novamente na tarde de hoje frente às incertezas do novo governo.

A volatilidade já era esperada e considerada natural pelos gestores e casas de análise devido às incertezas que pairam sobre a escolha do petista para a composição do seu governo. O mercado segue otimista com o novo presidente, mas fala da urgência em conhecer o plano econômico e os nomes de sua equipe para aplainar os ânimos. “De agora em diante, o foco será o anúncio da equipe de economia de Lula e a espera de uma reação de Bolsonaro, que ainda não reconheceu a derrota. O foco no médio prazo é em como Lula tentará abrir espaço para suas políticas com foco social, e especialmente em como irá alterar o teto de gastos”, diz Thomas Haugaard, gerente de portfólio da Janus Henderson.

Por isso, os próximos movimentos do mercado vão depender do escolhido para chefiar o Ministério da Economia/Fazenda. O economista e sócio da BRA, Beto Saadia, prevê dois cenários para a pasta: a escolha de economistas mais próximos ao centro político, com possível indicação de Henrique Meirelles ou Armínio Fraga, ou uma escolha de maior traquejo político, sob uma “esquerda pragmática” com Jacques Wagner, Rui Costa ou Alexandre Padilha. “Dispor de um político de carreira na frente da cadeira ministerial pode ser providencial na negociação do orçamento, desde que amparado por uma equipe técnica e ortodoxa”, diz. Os próximos anos são bastante desafiadores, especialmente no âmbito fiscal após a gastança gerada no governo Bolsonaro em ano eleitoral, por isso a escolha de quem assumirá a pasta no governo de Lula é fundamental para entender como será tratada a questão fiscal, âncora importante para aumentar a confiança de investidores nos país.

Mas, por enquanto, o mercado ainda está digerindo a transição e espera essas sinalizações que não vieram. “Isso traz oscilações que vimos hoje de queda para baixo de setores como estatais e alta de setores como varejo e educação que devem ser beneficiados com o governo petista, diz Marcus Labarthe, sócio-fundador da GT Capital.

Para Idean Alves, sócio e chefe da mesa de operações da Ação Brasil, independentemente do discurso de inicial do petista, ainda existem muitas incógnitas no radar dos investidores como a nova equipe econômica, para onde vai o teto de gastos, como ficam as reformas econômicas – principalmente a reforma tributária – e qual será o modelo de concessões de infraestrutura para o setor privado, frentes essas que devem ser tratadas no início do mandato no ano que vem, mas que já geram questionamentos no mercado. “O mercado deve fazer vários ajustes de posições durante a semana, em especial os estrangeiros e os investidores institucionais, o que deve fazer preço no mercado, em especial nos ativos de empresas estatais, varejo e tecnologia. Será o tamanho desses ajustes que ditará para onde vai a direção da Bolsa local após a eleição”, diz.

Apesar das incertezas, os gestores estão otimistas. A composição com maioria de centro-direita no Congresso aumenta a confiança e segurança dos investidores. “O congresso de centro direita serve de defesa para potenciais guinadas radicais”, diz Sérgio Zanini, sócio e gestor da Galápagos Capital. Além disso, a vitória de Lula traz mais previsibilidade aos investidores estrangeiros – que já vinham sendo atraído pelos juros elevados – devido à sua postura diplomática e o respeito às instituições democráticas. “Existe um fluxo potencial de entrada de dinheiro relevante que antes buscavam outros emergentes com Rússia e China. Mesmo dentro da américa latina, o Brasil é um ‘oasis’ de um país com atividade ainda muito forte e taxa de juros muito alta o que atrai o capital. Para o dinheiro estrangeiro, importa menos o vencedor desde que ocorra uma transição pacífica”, diz Saadia. Segundo o economista, há disposição dos estrangeiros em investir no país, e os locais já haviam se antecipado a uma vitória do candidato Lula. “Isso pode evitar, no curto-prazo, uma queda maior nos ativos do Brasil”, avalia.