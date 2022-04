O truque de Putin para recuperar a moeda russa a níveis pré-guerra

Os primeiros dias da invasão militar ordenada por Vladimir Putin a Ucrânia tiveram reações imediatas no mercado financeiro russo. A moeda oficial do país, o rublo, derreteu conforme as tropas russas avançavam e aumentavam as sanções ocidentais a bancos, empresas e oligarcas do pais de Putin. A moeda, que chegou a valer 140 por dólar, nesta quinta-feira estava cotada a 74,26 no início das negociações de Moscou.

A retomada se deve à dependência dos estrangeiros ao petróleo e ao gás natural russo, que estão sendo negociados justamente na moeda local e a valorizando, independente do êxodo de empresas e das medidas para isolar os russos do mercado internacional. Um cálculo feito pela agência Bloomberg aponta que a Rússia deve receber 321 bilhões de dólares com as exportações de energia neste ano, o que representa um terço a mais que em 2021.

Além do decreto para negociar as commodities de energia — como o gás — em rublo, a Rússia promulgou outras medidas de controle de capital que influenciam nesta recuperação da moeda, como congelar os ativos de investidores não residentes e dizer às empresas russas que convertam 80% das moedas estrangeiras que possuem em rublos. Esses motivos, aliás, fazem com que especialistas questionem o significado da recuperação do rublo para os níveis pré-invasão. Apesar dos questionamentos, as exportações de petróleo, gás e carvão dão à Rússia um superávit em conta corrente, o que tende a elevar moeda do país e mina a tentativa de isolar a Rússia com pacotes e mais pacotes de sanções.

Dos países da União Europeia, a Lituânia foi a primeira a reduzir o consumo de gás russo, ao ponto de declarar que não depende mais do produto — e busca alternativas com EUA e Noruega. Os EUA suspenderam a importação de petróleo russo — o que fez o barril disparar há duas semanas, apesar do pouco volume vindo dos russos para os americanos. Na quarta-feira foi a vez do Reino Unido suspender importação de energia, anunciando que não comprará mais carvão do país de Putin.